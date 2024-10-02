買1100萬預售屋「見一堆人貸款沒過」急：該退嗎？　網見薪水勸退

▲原PO擔心貸款沒過，交不出錢。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著房價高漲，想要千萬元買預售屋可說是相當困難，一名網友表示，年薪80萬元，買了一間總價1100萬元的預售屋，預計明年底交屋，目前付了10萬元訂金，但近期聽到銀行限制房貸的消息，擔心自己貸款未通過，恐違約賠掉頭期款，讓他很焦慮不安，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「預售屋該退掉嗎？」年薪80萬元，最近剛訂購1100萬元的預售屋，付了訂金10萬還沒簽約，目前手上現金約有150萬元，在明年底交屋前，還需要付210萬元。

近期聽到銀行限制房貸的消息，不少人因為房貸未通過，而無法交屋，原PO擔心自己的貸款未通過，「很怕明年底交屋根本貸不到8成」，現金流吃緊，收支比也蠻緊繃，沒有足夠現金可以補，也沒什麼後援，求問該不該退掉，「不過已經超過五天了，紅單上是沒有寫不能退，應該還來得及退吧？」

貼文曝光，網友勸他量力而為，「有疑慮就退，硬要買如果卡在銀行到時候現金不夠會很麻煩」、「覺得偏硬，年收80萬買到960萬已經緊繃了」、「建議退掉，存錢明年買中古，確定貸得到才買吧」、「沒簽應該可以退，但訂金拿不回」、「擔心就放手啊！誰知道明年怎樣」、「年薪才80萬，如果是我，我不敢買一千多萬的房」。

不過，也有網友認為可以試試看，「以你的條件，如果能找到後援就沒問題，畢竟差額感覺不會太大，跟家人討論看看呢」、「如果是第一間自住，建議可以先找親友問問看，因為差額真的沒很多」、「你退掉的話，現在1100萬的房子之後可能要1300萬才買得到」。