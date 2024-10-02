名下有貸款中塔位被限貸　民眾批：沒錢補差額就去住塔位

▲朋友之前買的總價1800萬元預售案要交屋，卻卡在名下有1筆貸款中塔位，被當成第3戶。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

央行重拳打炒房，用意在打擊投資客，卻有不少人被殃及無辜。有民眾抱怨，朋友之前買的總價1800萬元預售案要交屋，卻卡在名下有1筆貸款中塔位，銀行只核貸5成，怒批「萬一沒錢補差額被沒收15%，他就去住塔位。」信義房屋專家指出，塔位不應算一屋。

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央行選擇性信用管制上路後，原PO在PTT發文表示，朋友夫妻倆有間自住的無貸款小套房，跟繼承取得的南部無貸款持分房，現在面臨之前買的總價1800萬元預售2房要交屋，開始向銀行申請貸款。

卻卡在名下有1筆貸款中的龍巖塔位，以及還有1個獨立產權機械車位，因此即將要交屋的預售屋被銀行認定為夫妻倆的「第3屋」，原本銀行只願意核貸5成，20年無寬限期、利率3.3%，喬到最後銀行核貸6成、20年，無寬限期利率3%，該民眾痛批：「萬一沒錢補差額，被建商（認定違約）沒收15%，就去住龍巖塔位。」

原PO並認為，2019~2021年全台房價開始起漲，當時以相對低價入手預售案的民眾，剛好這時陸續交屋，建商準備收割韭菜，違約收回當時的低價預售物件重賣。

▲央行第7波信用管制後，將第2屋貸款成數從6成降到5成。（圖／記者張雅雲攝）

有網友坦言「所以我塔位掛給我小孩啊」、「獨立車位跟塔位都算，濫殺無辜了。」也有人認為「銀行會在那邊又5成又6成的，99%就是本來就不想貸了，後來給你拗的，內規或明規沒有在退讓的。」、「建商賺爛，又賺違約金又賺一戶賣低的。」

鴻毅地政士聯合事務所所長謝志明表示，金融機構認定自然人名下有無房屋，是以「全國財產稅總歸戶財產查詢清單」認定，依現行央行標準，只要有土地、建物權狀就算1屋，因此塔位、獨立車位雖然持分很小，但在此次排除條款中，只排除持分低於一定比例，換算面積未滿40平方公尺且戶籍未設於該處者，塔位、車位是否可被排除為1屋，仍要依面積大小認定，銀行這樣認定也算合理，建議央行應再放寬「排除條款」。

信義房屋高三區協理周清源表示，央行第7波信用管制後，將第2屋貸款成數從6成降到5成，第3屋貸款則是僅剩3成，近期不少銀行貸款水位屆滿，新案件仍要排隊撥款，因此審核從嚴，也不一定貸得到，貸款條件也只能依各銀行規定。

現階段貸款嚴格看信用條件，銀行精算負債比，周清源認為，雖然陰宅塔位不應算在1戶的範圍，不過現行做法尚未解套，建議可以多問幾家銀行，或者詢問同銀行不同分行、農漁會等，至於房貸利率可能偏高的問題，目前以順利取得房貸不違約為優先，利率反倒為其次。

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