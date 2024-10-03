17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒肉店門面全毀

▲高雄知名燒肉餐廳「韓八」耗資億元裝潢，今年歇業後空置至今。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名燒肉餐廳「韓八」耗資億元裝潢，2021年開幕，根據實登，年租金達960萬元，今年不敵成本壓力，突然傳出歇業，不料遇上直撲高雄而來的颱風山陀兒，外觀、招牌全被吹毀。

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「韓八韓日燒肉鍋物」位於鼓山區博愛路、明誠路三角窗，2021年開幕，當時泛彩巴集團負責人陳俊雄大手筆砸下1億元裝修，根據租賃實登揭露，2020年9月韓八租下該店，月租金約80萬元，換算一年月租金就高達960萬元。

臉書粉專今年初突宣布暫時停止營業，原因是不敵原物料大幅漲價，以及沈重的租金壓力及管銷成本，消息一出不少民眾相當錯愕。

而泛彩巴集團負責人陳俊雄曾PO出頂讓訊息，透露頂讓費用為2000萬元；或是直接向陳俊雄承租，裝潢設備齊全，月租金150萬元，等於年租金1800萬元，目前也尚無新承租方進駐，持續空置至今。

▲「韓八」外觀與招牌都直接被強烈陣風吹毀。（圖／翻攝自歐巴柴北高雄房市群）

不料此次颱風山陀兒直撲高雄而來，高雄堪稱風雨第一排搖滾區，市區內強風豪雨相當猛烈，更出現瞬間大於17級的「破紀錄陣風」，各地也傳出不少災情，此次「韓八」外觀與招牌都直接被強烈陣風吹毀。

根據租賃實登公布，該店2017~2020年以每月90~100萬元的月租金，出租給興富發集團做為接待中心使用，最高月租金曾達100萬元，2020年合約到期後，由韓八以每月80萬元租金承租，換算單坪租金2302元，租期為10+10年。

高雄市代銷公會理事陳揚智表示，高雄商圈轉移到北高，博愛路沿線店面非常搶手，周邊租金行情落在每坪1400~1600元，三角窗店面能見度高具廣告效益，租金單坪到2000~2800元，未來該店租金百萬元也相當合理。

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