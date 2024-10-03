房價慘跌3年居中國之冠　廈門全面取消「房市限購限售」政策！

▲福建省廈門市1日起不再有房市限購、限售政策。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

中國福建省廈門市宣布取消思明區、湖里區住房限售，1日起不再有房市限購限售政策。廈門房價曾長期高居中國第4，比一線城市廣州還要貴，但這兩年房價也摔得最重，跌幅位居中國70個城市之冠。

廈門市促進房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室9月30日發布「關於進一步優化我市房地產政策相關事項的通知」，全面取消住房限售，並調降購買第二間房屋頭期款比例至15%，2024年10月1日起實施。

所謂房市限售，是在一定期限內限制房屋轉讓或出售。

「通知」表示，在2023年9月18日已取消島外四區限售的基礎上，取消島內思明區、湖里區商品住房限售政策，也就是思明、湖里區購買的新屋、中古屋不再限制上市交易時間。土地出讓合約另有約定的商品住房專案，以及政策性住房另有要求的除外。

「通知」並表示，對於貸款購買住房的居民家庭，商業性住房貸款不再區分首購、第二間住房，最低頭期款比例統一為不低於15%。

這也代表，廈門1日起不再有房市限購限售政策。

房市大數據顯示，2013年至2022年，廈門新成屋平均價格高居中國大陸城市第4名，超越一線城市的廣州，僅次於北京、上海、深圳。在房價最高的思明區，甚至有豪宅建案開出每平方公尺人民幣12萬元（約相當於每坪新台幣180萬元）的天價。

中國房市2021年開始泡沫化後，炒作最猛的廈門，房價跌得最慘。

中國國家統計局9月發布的「2024年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況」顯示，廈門新建商品住宅銷售價格比7月下跌1%，已經連續16個月下跌，年減10.7%，跌幅居中國首位；中古屋銷售價格也下跌2.2%，連續17個月下跌，年減14.6%，跌幅也居中國首位。

房市大數據顯示，廈門多區房價已從最巔峰下跌至少超過2成，許多建案甚至腰斬。

綜合廈門房市自媒體分析，廈門新屋、中古屋價格跌幅居中國第一，主因城市經濟實力不匹配。廈門雖然是副省級城市，但經濟實力和人口規模並不突出，產業空心化嚴重，宏觀環境不佳，加上台海緊張局勢也影響房市預期。

官方數據顯示，廈門2023年GDP為人民幣8066.49億元（約新台幣3.65兆元），排在中國城市第32名，低於同省的福州、泉州；GDP年增3.1%，在中國15個副省級城市中墊底。