ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲「遠雄THE ONE」將最好的水岸景觀保留給客廳及主臥，並放大公共區域的開闊感，利用邊間270度轉角的落地窗，讓視覺向室外延伸。

【企劃特輯】

大坪數向來銷售較為緩慢，但結合高雄洲際酒店的最高豪宅「遠雄 THE ONE」，近期表現卻不容小覷，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示「遠雄 THE ONE」至今銷售已超過8成，目前高雄豪宅供給量最多的主流坪數落在80~120坪間，「遠雄THE ONE」一戶183與269坪是稀有產品，今年在黃仁勛輝達(NVIDIA)、蘇姿丰美超微（AMD）、思科(Cisco)等AI大廠布局南高亞灣區計畫浮出水面後，個案來自北部的科技業買家從原本的1成衝上5成，跨區甚至海外預約熱度上升，為了回應「時間比錢還貴」的新買主需求，找來北中南炙手可熱的室內設計與空間美學團隊，陸續推出15戶不同風格的精裝修超豪宅，提供往返城際間的高鐵一日生活圈與空中飛人型買家選擇，每戶裝修成本高達近3千萬，擄獲高端客戶熱烈好評。

潘長俊點出，「時尚都有高級訂製款，為什麼豪宅沒有？」瞄準南高亞灣因為全球AI浪潮帶來的新買家需求，斥資近4億多，在「遠雄THE ONE」推出15戶183坪精裝修超豪宅計畫，至今完成包含當代時尚、現代輕奢、義式人文3種風格的3戶實品屋，預計年底還會再完成5戶，剩餘7戶將在明年陸續完成，將打造日式、中式、義式、現代人文、簡約、輕奢等各式風格，希望把最美好的部分，看預售開箱樣品屋的空間美感體驗驚喜，呈現給VIP客戶。銷售現場透露，高雄在地客偏好大量石材的豪奢設計，北客則獨鍾輕奢、人文的空間質感。

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲以沉穩氣韻為空間基底，淺色木紋石墻搭配，搭配有機造型的義大利精品沙發，羅馬白石材及金屬等，營造極簡內斂但又時尚的休閒氛圍。

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲從進門開始，每處轉角都以柔潤流暢的倒角圓弧，柔化金屬與石材的冷硬質感，光線則建立了空間的延續性，無形間引導生活自在流動。

有別於毛胚屋交屋的屋主要自己面對設計師反覆溝通，「遠雄THE ONE」整合設計、工務、企劃部門，甚至加入長期服務已購VIP客，對豪宅實際入住後生活間細節最了解的業務部門，與業內頂尖的設計團隊配合，依據不同背景客戶家庭需求與品味規劃裝修風格，並連戶外近20坪的陽台也融入設計主題，讓15戶實品屋在專業上讓實品屋的風格趨勢、到細節實用度都更臻於完美。打算購買毛胚交屋戶別的買主，也很愛看精裝修實品屋汲取靈感，加入自己的想法，並委託遠雄業務人員預約設計團隊協助裝潢。

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲落地窗外的天空與海港景色遼闊，與餐廚、書房、居室，合圍著天圓地方設計的客廳，從設計美學到功能，皆蘊含團圓、圓滿的意涵。

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲臥室空間唯美簡潔，自然光線深入空間，室內有溫暖明亮更衣室與浴室，讓起居梳妝沐浴的私享時刻也充滿品位的儀式感。

「遠雄THE ONE」樓高68層，在建築成本不斷攀升的未來，難以再有建商會再打造摩天豪宅，其中住宅最高則到58層，59至63樓則是超越五星酒店約2650坪雲端會所和233米高空無邊際泳池，結合全台最無敵的景觀和奢華空間，加上樓下洲際飯店提供的尊榮服務，造就南臺灣頂級的「渡假豪宅」。潘長俊認為，上述產品的獨特性，都讓「遠雄THE ONE」成為高端客眼中具備獨特收藏價值的稀有豪宅產品。

▲▼ 迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋 。（圖／業者）

▲「遠雄THE ONE」陽台，是人從上帝視角，碰觸城市天際線與高雄海港四季晴雨自然景觀天幕之美的起點。

世界極景，盡收眼底
遠雄THE ONE | 183˙269坪。一戶一梯廳
了解更多｜https://www.fgrealty.tw/6eprt3
預約鑑賞｜07-3323929

關鍵字：高雄豪宅遠雄THEONE精裝修超豪宅高端客渡假豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金龍海嘯誰都別想跑　業者、購屋族傷害一次看

央行祭第七波信用管制措施，包含調升存準率一碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並從7都擴大實施至全國。專家認為，業者、購屋族全都無一倖免。

56分鐘前

房價慘跌3年居中國之冠　廈門全面取消「房市限購限售」政策！

中國福建省廈門市宣布取消思明區、湖里區住房限售，1日起不再有房市限購限售政策。廈門房價曾長期高居中國第4，比一線城市廣州還要貴，但這兩年房價也摔得最重，跌幅位居中國70個城市之冠。

1小時前

國土署：辦理整體開發　應留設3~5%土地「供社宅使用」

朝野立委1日呼籲，區徵重劃應納社宅規劃。國土署表示，配合行政院會通過「提升社宅用地供給精進措施」，辦理整體開發時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%土地供興建社宅使用。

1小時前

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒肉店門面全毀

高雄知名燒肉餐廳「韓八」耗資億元裝潢，2021年開幕，根據實登，年租金達960萬元，今年不敵成本壓力，突然傳出歇業，不料遇上直撲高雄而來的颱風山陀兒，外觀、招牌全被吹毀。

1小時前

頂客族注意！老公過世「她要跟小叔分遺產」　專家揭解法

現在社會有許多人選擇成為頂客族，然而當頂客族夫妻其中一人突然去世，另一個人可能還要跟其餘親屬「分遺產」。先前正業地政士事務所所長鄭文在就分享，一對50多歲的夫妻，丈夫因為罹患癌症時日無多，夫妻倆開始討論後事及遺產分配，才發現依據民法規定，丈夫的房產將有一半分配給小叔，這也讓妻子感到相當震驚。

2小時前

颱風天房仲店頭也休息　店東曝同仁沒閒著「2件事要做」

颱風天房仲也放假嗎？資深店東表示，老闆們都很擔心員工安危，只要政府發布颱風假，基本上店頭不會開門，也不會要求員工到班。不過也未必閒著沒事幹，仍可能帶看，或替委託的屋主巡一下門窗、屋況，並且回報。

2小時前

他好奇「買房附電子鎖有加分嗎？」　網搖頭：不如自己裝

「買大樓有附電子鎖會加分嗎？」一名網友好奇，如果買房時，建商強調是用高級的電子鎖，是否會增加購買意願。對此，意見分成兩派，其中一票人紛紛搖頭直言：「還不如自己裝！」

2小時前

下雨就沒人用！　她點名「社區內1設施」不實用又花錢

什麼設施是比較不實用的呢？近日有網友發文表示，她家社區有個露天游泳池，每當下雨，就不會有人想要用，而且因為維護費高，所以還常常不開放，讓她覺得游泳池實在是不太實用的設施，大家覺得呢？貼文曝光後，引發討論。

3小時前

中市府推預售屋備查新網站　建案資訊輕鬆查

實價登錄2.0自2021年7月1日施行後，明定銷售預售屋者於銷售前，應將建案資訊及預售屋買賣定型化契約報請備查，取得申報序號後即可廣告銷售。台中市政府地政局特地開發建置「預售屋建案備查Easy Show」網站，提供預售屋申報資訊及契約備查情形查詢服務。

3小時前

迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋

大坪數向來銷售較為緩慢，但結合高雄洲際酒店的最高豪宅「遠雄 THE ONE」，近期表現卻不容小覷，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示「遠雄 THE ONE」至今銷售已超過8成，目前高雄豪宅供給量最多的主流坪數落在80~120坪間，「遠雄THE ONE」一戶183與269坪是稀有產品。

4小時前

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒..

買1100萬預售屋「見1情況」..

她點名「社區內1設施」不實用又..

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租..

「銀行有點過分了！」　房仲全聯..

高雄陳家交手媒體大亨　茂德14..

名下有貸款中塔位被限貸　民眾批..

山陀兒強風吹爆窗戶　網友拿寶寶..

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉..

中科整排透天＋知名燒肉店淪法拍..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金龍海嘯誰都別想跑　業者、購屋..

廈門全面取消「房市限購限售」政..

國土署：辦理整體開發　應留設3..

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒..

頂客族注意！老公過世「她要跟小..

颱風天房仲店頭也休息　店東曝同..

「買房附電子鎖有加分嗎？」　網..

她點名「社區內1設施」不實用又..

中市府推預售屋備查新網站　建案..

「遠雄THE ONE」斥資逾4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366