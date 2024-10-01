高雄陳家交手媒體大亨　茂德14億現金打包3店面

▲位於三多二路的「光合證券」、「兆豐銀行」、「示康診所」，8月新買家以總價14億元，現金無貸款一次打包3間店面。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三多二路是南高雄主要交通幹道，「光合證券」、「兆豐銀行」、「示康診所」位於三多二路，8月新買家以總價14億元創天價成交，無貸款打包3間店面，據了解，買家為茂德建設以張姓自然人名義購入。賣家就是高雄土地公之稱的「南和興產」持有9年大賺13.8億元。

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該連棟透天位於高雄苓雅區三多二路，分別有光和證券高雄分公司、兆豐國際商業銀行三多分行、示康診所復健科3間店面，根據實登公布，地坪842坪、建坪1880坪，屋齡35年，為地上3樓透天，土地使用分區多為商4用地，8月成交金額為14億元，換算土地單坪約166.27萬元。

據了解，新買家就是茂德建設以張姓自然人名義購入，且為無貸款，以現金一次打包3店面。

▲賣家就是有高雄土地公之稱的南和興產，2015年7月以總價1693.4648萬元購入。（圖／翻攝自實價登錄網站）

而賣家就是有「高雄土地公」之稱的南和興產，2015年7月以總價1693.4648萬元購入，該交易並備註「向地主租地建屋，租約屆滿優先買回。」換言之，南和興產持有9年，大賺13.8億元高歌離席，成為苓雅區有實登以來的最貴店面交易。

住商不動產文化光華加盟店店東楊昆河表示，三多二路屬於南高主要交通幹道區，該基地正對五權國小，附近也有輕軌凱旋站、師範大學，沿三多路可銜接三多商圈3大百貨以及中山高交流道，地段精華。

▲該基地正對五權國小，視野無遮蔽。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前該區土地行情落在120~150萬元，因可建地已不多，且基地完整、方正，又有危老優勢，茂徳入手價格也算符合區域行情。

楊昆河透露，根據實登，目前區域新大樓成交均價落在36~39萬元，成交價最高達45萬元，在地代銷預估，未來新案預計也要5字頭起跳。

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