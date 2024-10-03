中市府推預售屋備查新網站　建案資訊輕鬆查

▲實價登錄2.0自2021年7月1日施行後，明定銷售預售屋者於銷售前，應將建案資訊及預售屋買賣定型化契約報請備查。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

實價登錄2.0自2021年7月1日施行後，明定銷售預售屋者於銷售前，應將建案資訊及預售屋買賣定型化契約報請備查，取得申報序號後即可廣告銷售。台中市政府地政局特地開發建置「預售屋建案備查Easy Show」網站，提供預售屋申報資訊及契約備查情形查詢服務。

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實際查詢「預售屋建案備查Easy Show」，不僅介面簡單，新案也結合建照查詢，不需分開調查，另外還有結合158PLUS 空間資訊網，加值提供地籍圖資、開發區位、使用分區等服務。

台中市地政局長吳存金表示：「業者自申報預售屋備查並取得申報序號後，即可進行銷售，但自申報至得以備查期間，屬於資訊空窗期，為使民眾及業者輕鬆掌握建案備查進度，新網站提供各階段流程進度顯示，讓備查作業陽光透明。」

▲「預售屋建案備查Easy Show」可提供各階段流程進度，也查詢建照功能。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說明：「在實價登錄新制上路前，預售屋買賣以內政部定型化契約為標準，但仍舊有不少缺失造成糾紛，新制上路後預售屋合約需送至地方政府備查，多一道審查對消費者來說是相對安心的手續。」

不過過去有不少消費者等不到預售屋開賣的正確時間，但卻看見預告看板，甚至有不少個案銷售大半年了消費者還是不知其廬山真面目，在此網站上就能清楚看見個案名稱、銷售戶數、基地規劃等，白洪章認為：「房地產市場交易越透明，對建商、消費者來說都是一件好事。」

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