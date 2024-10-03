山陀兒強風吹爆窗戶　網友拿寶寶尿布紙箱先擋風

▲不少大樓窗戶被颱風風壓直接吹爆，有網友不得不拿出「滿意寶寶」的尿布紙箱暫時遮擋強風。（圖／翻攝自PTT）

記者張雅雲／高雄報導

山陀兒颱風龜速，今中午12時40分以中颱下限的強度在高雄小港登陸，高雄市發布緊急避難通報，指出會有致災性強風，要求市民即刻避難，不少南高大樓窗戶被風壓直接吹爆，有網友不得不拿出「滿意寶寶」的尿布紙箱暫時遮擋強風，引來網友幫寶寶集氣要撐下去。

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南部風雨逐漸增強，據中央氣象署最新資訊，中度颱風山陀兒已於今天中午12時40分在高雄小港登陸，高雄市政府也發布緊急避難通報，提醒民眾恐會有致災性強風，應盡速至室內躲避，而今天高雄港二港口已經測得每秒56.3公尺17級強風，創下高雄有史以來最高風速。

▲不少南高大樓因颱風而首當其衝，窗戶不敵強風，直接被吹爆。（圖／翻攝自記者爆料網）

原PO在PTT上PO文表示，剛剛冒著狂風暴雨在陽台清理落葉，突然「碰」的一聲，主臥的窗戶被吹爆，風雨狂灌進房內，小孩超high，我和老婆只能手忙腳亂拿紙箱膠帶先頂著，最後PO出一張黏著尿布大廠滿意寶寶紙箱的窗戶照，並希望滿意寶寶可以撐久一點。

引來網友紛紛為寶寶加油，並要滿意寶寶「保重、給你瞬間乾爽」，也有網友透露，他們家窗戶的紗窗也被吹走了，還一直噴水。

▲高雄有大門被強風吹得搖搖欲墜，出動人力肉身擋門。（圖／翻攝自記者爆料網）

山陀兒登陸後，不少南高大樓因颱風而首當其衝，窗戶不敵強風，直接被吹爆，大門也被強風吹得搖搖欲墜，出動人力肉身擋門。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，一般來說，氣密窗有分很多等級，建議可挑耐受風力等級較高的規格，或是雙層膠合玻璃，由至少2片或數片清玻璃膠合而成，謝哲耀說：「萬一一面玻璃被吹爆，起碼還有另一面可暫時擋風。」

至於台灣人常在大門、窗戶貼上交叉的膠帶來抵擋颱風，謝哲耀表示，那是為了防止萬一玻璃破裂，出現碎玻璃飛濺，誤傷周邊民眾，對增加門窗強度其實沒有幫助，若已是防爆玻璃等級，也不需再額外加貼膠帶固定。

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