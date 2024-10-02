14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租　神秘業者一口氣簽15年搶進

▲實登揭露位於台中14期重劃區的松竹路三段上，一間剛用鋼骨建成的街邊店面位於全聯旁，創下2116元高單價租金。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

重劃區前景看好，實登揭露，位於台中14期重劃區的松竹路三段上，一間剛用鋼骨建成的街邊店面，面積僅138.95坪，卻創下高單價，以單坪2116元成功出租，且簽下15年長約，首3年月租金29.4萬元，實際算下來15年租金總額高達5821.2萬元。

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位於台中14期重劃區的松竹路三段，一路上皆是各式新建案的接待中心，目前14期重劃區中最早推出的個案才剛落架預備交屋，等於該區域尚未正式移入大量人口，但目前不僅量販通路、餐飲、大型店家都提前卡位。

2023年全聯福利中心在松竹路角地，開設超大旗艦店，經查該土地面積共710.9坪，該地月租金高達60萬元，以土地價格換算，每坪租金約850元。

▲實際走訪現場，工班已經進場裝潢，但實際詢問業種卻相當保密。（圖／記者陳筱惠攝）

短短一年時間，全聯隔壁就已開設火鍋店，另一相鄰店面才剛結構完成，就又被神秘企業簽下15年長約，2層樓面積138.95坪，卻以單坪2116元成功出租，換算土地單價突破千元，不到1年租金漲幅23%。

實際走訪現場，工班已經進場裝潢，但實際詢問業種卻相當保密，在地代銷聽聞也感嘆：「大概2年前租地搭建接待中心，每坪地租金約650元，去年租金900~1000元，也因接待中心租期短、需要坪數大，過去租金都是多商業店家的3~5成，如今店面租金達千元，漲幅實在可怕。」

《591新建案》資深編輯洪子恩表示：「北屯區因人口大量移入，過去11期的崇德路有望直接複製到14期松竹路，包含星巴克、麥當勞、全聯都早已佈局，大型的店面帶動，松竹路目前租金行情也直追崇德路，頗有公益路與公益路二段的發展態勢。」

▲松竹路目前租金行情直追崇德路，業者認為頗有公益路與公益路二段的發展態勢。（圖／記者陳筱惠攝）

洪子恩分析：「未來14期進駐人口至少2萬人，目前也是房市推案熱區，包含一線建商大陸建設、寶輝建設、龍寶建設都已經推案，房價觸頂8字頭，不過近期央行信用管制對住宅市場有一定影響，但長期下來區域發展性仍強勢，因此帶動商圈、租金走揚。」

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