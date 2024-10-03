颱風天房仲店頭也休息　店東曝同仁沒閒著「2件事要做」

▲山陀兒颱風侵台，雙北地區週三、週四放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

颱風天房仲也放假嗎？資深店東表示，老闆們都很擔心員工安危，只要政府發布颱風假，基本上店頭不會開門，也不會要求員工到班。不過也未必閒著沒事幹，仍可能帶看，或替委託的屋主巡一下門窗、屋況，並且回報。

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山陀兒颱風侵台，雙北地區週三、週四放颱風假，但風雨大小相比於南部地區小不少，百貨公司甚至出現不少人潮逛街，然而颱風假時，房仲有一起放假嗎？

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，老闆們都很擔心員工的安危，因此只要政府發布颱風假，基本上店頭都不會開門，也不會要求同仁們到班，除非同仁主動到店，「剛剛看了一下我們淡水那邊，整排仲介店頭都是關門的。」

不過，沈雅純表示，這次颱風造成的風雨，在北台灣地區相對弱，有些買方平常上班忙碌，還是會藉由此機會來看房，像我剛剛就帶看了1組。

▲有些消費者會藉由颱風天看房。（圖／記者徐斌慎攝）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜也說，部分買方會藉由颱風天來看房，是相當有誠意的客戶，但仍建議，買房可以多看幾次，下雨天看、晴天看、白天看、晚上也看，才能更了解這個物件，畢竟買房是人生大事，是謹慎。

此外，林明賜補充，房仲同仁在颱風天還有別的事要忙，像是替委託的屋主巡一下門窗，並且回報，讓屋主放心，也讓屋主覺得房仲真貼心。

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