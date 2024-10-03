ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中科整排透天＋知名燒肉店淪法拍　屋主夫妻獵奇協議曝光

▲▼ 磐鈺建設,新案,雲詠,基地,玉門路,台灣大道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科商圈蓬勃，房屋、土地寸土寸金。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科商圈蓬勃，房屋、土地寸土寸金，不過近期同一債務人名下共計8筆建物或土地進入法拍，法拍底價總金額高達2.66億元。經查，建物包含連棟3間透天，平均底價1600萬元～1700萬元間，更包含中科知名燒肉「森森燒肉」一半建物，信義房屋表示，透天底價相當便宜，現在1600萬元新成屋2房都買不到。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

位於台灣大道四段、玉門路交叉口，知名燒肉「森森燒肉」，位於角地的幽靜環境，是不少中科人光顧過的知名店家，不過令人意外的是，據法院公告揭露，該建物一半約175坪（不含土地），即將進入法拍市場，底價1418萬元。

▲▼ 台灣大道、玉門路,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼知名燒肉「森森燒肉」，位於台灣大道、玉門路口角地，幽靜環境是不少中科人光顧過的知名店家。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 台灣大道、玉門路,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅如此，此次法拍還包含位於「森森燒肉」後方的整排連棟透天其中3戶，屋齡41年，建坪介於63~70坪間，過去都是出租給公司行號當作宿舍，底價落在1661~1700萬元之間。

相較如今中科透天行情2000萬元以上，信義房屋中科東大店陳泱儒說：「雖然該透天屋齡超過40年，但位於鬧中取靜的地點，且產權單一，而觀察目前整個中科最親民的透天群，最低價也要2千萬元，以1600萬元來說，連新成屋2房含車物件都買不到。」

經查，此次欠債的石姓自然人，其家族就是中科一方的大地主，光是台灣大道、玉門路口整排的透天店面，幾乎都是石家人持有，此次大筆不動產進入法拍，也讓在地人士相當驚訝。

據查判決書，石姓自然人除不動產遭銀行團查封，還有一位陳姓自然人的給付票據強制執行，進一步追查，陳姓自然人應為石姓自然人配偶，雙方於早年婚後簽訂一只本票共計4800萬元，簽訂本票的原因，陳女自述是因石男自認於婚姻關係中對陳女多所虧欠，才簽訂婚姻補償協議書，但這些年來石男給付共計50萬元後，遭陳女強制執行4750萬元。

陳泱儒則是分析：「這次『森森燒肉』拍掉的難度會比透天高，因該筆法拍沒有土地，且只有建物1/2，該燒肉店租期尚有2年左右，除非已有明確開發計畫，即便價格在1500萬元內，也不太吸引投資方出手。」

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：中科商圈法拍房屋土地知名燒肉店中科台灣大道大地主透天

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金龍海嘯誰都別想跑　業者、購屋族傷害一次看

央行祭第七波信用管制措施，包含調升存準率一碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並從7都擴大實施至全國。專家認為，業者、購屋族全都無一倖免。

56分鐘前

房價慘跌3年居中國之冠　廈門全面取消「房市限購限售」政策！

中國福建省廈門市宣布取消思明區、湖里區住房限售，1日起不再有房市限購限售政策。廈門房價曾長期高居中國第4，比一線城市廣州還要貴，但這兩年房價也摔得最重，跌幅位居中國70個城市之冠。

1小時前

國土署：辦理整體開發　應留設3~5%土地「供社宅使用」

朝野立委1日呼籲，區徵重劃應納社宅規劃。國土署表示，配合行政院會通過「提升社宅用地供給精進措施」，辦理整體開發時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%土地供興建社宅使用。

1小時前

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒肉店門面全毀

高雄知名燒肉餐廳「韓八」耗資億元裝潢，2021年開幕，根據實登，年租金達960萬元，今年不敵成本壓力，突然傳出歇業，不料遇上直撲高雄而來的颱風山陀兒，外觀、招牌全被吹毀。

1小時前

頂客族注意！老公過世「她要跟小叔分遺產」　專家揭解法

現在社會有許多人選擇成為頂客族，然而當頂客族夫妻其中一人突然去世，另一個人可能還要跟其餘親屬「分遺產」。先前正業地政士事務所所長鄭文在就分享，一對50多歲的夫妻，丈夫因為罹患癌症時日無多，夫妻倆開始討論後事及遺產分配，才發現依據民法規定，丈夫的房產將有一半分配給小叔，這也讓妻子感到相當震驚。

2小時前

颱風天房仲店頭也休息　店東曝同仁沒閒著「2件事要做」

颱風天房仲也放假嗎？資深店東表示，老闆們都很擔心員工安危，只要政府發布颱風假，基本上店頭不會開門，也不會要求員工到班。不過也未必閒著沒事幹，仍可能帶看，或替委託的屋主巡一下門窗、屋況，並且回報。

2小時前

他好奇「買房附電子鎖有加分嗎？」　網搖頭：不如自己裝

「買大樓有附電子鎖會加分嗎？」一名網友好奇，如果買房時，建商強調是用高級的電子鎖，是否會增加購買意願。對此，意見分成兩派，其中一票人紛紛搖頭直言：「還不如自己裝！」

2小時前

下雨就沒人用！　她點名「社區內1設施」不實用又花錢

什麼設施是比較不實用的呢？近日有網友發文表示，她家社區有個露天游泳池，每當下雨，就不會有人想要用，而且因為維護費高，所以還常常不開放，讓她覺得游泳池實在是不太實用的設施，大家覺得呢？貼文曝光後，引發討論。

3小時前

中市府推預售屋備查新網站　建案資訊輕鬆查

實價登錄2.0自2021年7月1日施行後，明定銷售預售屋者於銷售前，應將建案資訊及預售屋買賣定型化契約報請備查，取得申報序號後即可廣告銷售。台中市政府地政局特地開發建置「預售屋建案備查Easy Show」網站，提供預售屋申報資訊及契約備查情形查詢服務。

3小時前

迎AI浪潮新層峰買主　「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋

大坪數向來銷售較為緩慢，但結合高雄洲際酒店的最高豪宅「遠雄 THE ONE」，近期表現卻不容小覷，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示「遠雄 THE ONE」至今銷售已超過8成，目前高雄豪宅供給量最多的主流坪數落在80~120坪間，「遠雄THE ONE」一戶183與269坪是稀有產品。

4小時前

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒..

買1100萬預售屋「見1情況」..

她點名「社區內1設施」不實用又..

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租..

「銀行有點過分了！」　房仲全聯..

高雄陳家交手媒體大亨　茂德14..

名下有貸款中塔位被限貸　民眾批..

山陀兒強風吹爆窗戶　網友拿寶寶..

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉..

中科整排透天＋知名燒肉店淪法拍..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金龍海嘯誰都別想跑　業者、購屋..

廈門全面取消「房市限購限售」政..

國土署：辦理整體開發　應留設3..

17級強風肆虐　高雄億元裝潢燒..

頂客族注意！老公過世「她要跟小..

颱風天房仲店頭也休息　店東曝同..

「買房附電子鎖有加分嗎？」　網..

她點名「社區內1設施」不實用又..

中市府推預售屋備查新網站　建案..

「遠雄THE ONE」斥資逾4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366