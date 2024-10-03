中科整排透天＋知名燒肉店淪法拍　屋主夫妻獵奇協議曝光

▲中科商圈蓬勃，房屋、土地寸土寸金。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科商圈蓬勃，房屋、土地寸土寸金，不過近期同一債務人名下共計8筆建物或土地進入法拍，法拍底價總金額高達2.66億元。經查，建物包含連棟3間透天，平均底價1600萬元～1700萬元間，更包含中科知名燒肉「森森燒肉」一半建物，信義房屋表示，透天底價相當便宜，現在1600萬元新成屋2房都買不到。

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位於台灣大道四段、玉門路交叉口，知名燒肉「森森燒肉」，位於角地的幽靜環境，是不少中科人光顧過的知名店家，不過令人意外的是，據法院公告揭露，該建物一半約175坪（不含土地），即將進入法拍市場，底價1418萬元。

▲▼知名燒肉「森森燒肉」，位於台灣大道、玉門路口角地，幽靜環境是不少中科人光顧過的知名店家。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅如此，此次法拍還包含位於「森森燒肉」後方的整排連棟透天其中3戶，屋齡41年，建坪介於63~70坪間，過去都是出租給公司行號當作宿舍，底價落在1661~1700萬元之間。

相較如今中科透天行情2000萬元以上，信義房屋中科東大店陳泱儒說：「雖然該透天屋齡超過40年，但位於鬧中取靜的地點，且產權單一，而觀察目前整個中科最親民的透天群，最低價也要2千萬元，以1600萬元來說，連新成屋2房含車物件都買不到。」

經查，此次欠債的石姓自然人，其家族就是中科一方的大地主，光是台灣大道、玉門路口整排的透天店面，幾乎都是石家人持有，此次大筆不動產進入法拍，也讓在地人士相當驚訝。

據查判決書，石姓自然人除不動產遭銀行團查封，還有一位陳姓自然人的給付票據強制執行，進一步追查，陳姓自然人應為石姓自然人配偶，雙方於早年婚後簽訂一只本票共計4800萬元，簽訂本票的原因，陳女自述是因石男自認於婚姻關係中對陳女多所虧欠，才簽訂婚姻補償協議書，但這些年來石男給付共計50萬元後，遭陳女強制執行4750萬元。

陳泱儒則是分析：「這次『森森燒肉』拍掉的難度會比透天高，因該筆法拍沒有土地，且只有建物1/2，該燒肉店租期尚有2年左右，除非已有明確開發計畫，即便價格在1500萬元內，也不太吸引投資方出手。」

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