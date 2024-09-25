西屯區何安段才開工　達麗斥11.3億進補14期千坪地





▲達麗建設今公告，以總價11.3億元取得台中北屯區14期洲際段1019.8坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

達麗建設（6177）日前才盛大開工位於西屯區台灣大道二段、何厝街口的新案，今（25）日再度公告，以總價11.3億元取得北屯區14期洲際段1019.8坪土地。達麗建設發言人廖政雄表示，看好中南部發展。

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據公開資訊觀測站揭露，達麗建設（6177）以總價11.3億元取得北屯區14期洲際段1083、1084地號，合併1019.8坪土地，換算每坪土地單價來到110.83萬元，直接榮登整個14期共計403公頃的地王。

▲達麗建設已整合1600多坪土地。（圖／紀石圖創工作室提供）



達麗建設發言人廖政雄表示：「此次公告取得的商五土地，位於洲際五街、崇德19路，因14期為中部發展重點區，也是未來自住客、首換族會選擇的絕佳地點，集團今年何安段新案推出後，在中部就沒有土地庫存，因此此次就是補充推案土地。」

據了解，達麗建設7月時也公告有進補洲際段土地，經查，此次購入的土地與上次相鄰，在地土開表示：「以達麗過往開發的角度來看，有望繼續整併成三面臨路基地，目前土地大小已達1600多坪，基本上也能進行開發。」

不過919金龍風暴仍在延燒，廖政雄表示：「此次央行第七波信用管制，對首購、首換族來說影響並不大，且中部14期的發展相當看好，未來將會規劃2~3房產品，基地部分確實有機會再整併，至於推案時程則未定。」

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