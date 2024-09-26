大安區推出20.8坪新案　北台灣史上第二小基地

▲北市大安區推出基地面積20.8坪新案，為北台灣史上第二小。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／台北報導

統計北台灣基地最小的10推案，其中最小的只有19.5坪，而近期大安區則推出20.8坪新案，為史上次小。不過，專家表示，小基地的單坪造價成本高，除非是地段極佳，銷售價格能夠cover，不然就算是小建商恐怕出手合建的意願不會太高。

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《住展》雜誌彙整北台灣歷年推出小基地的集合住宅案，前10名的排行中，面積落在19.5至30.9坪，而今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地坪數為20.8坪來到史上次小。經查該案樓高6層，規劃15坪格局。

「沃和」僅比2013年台北市伊通街巷弄宅「三境e通」的19.5坪多出1.3坪，也可說為10年來的最小案，建商面對首都房市態度呈現有地就推，毫不遲疑。

▲歷年北台灣前10小基地集合住宅建案統計。（圖／《住展》提供）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，統計北台灣10筆迷你案，有6筆都位於台北市，另外以歷年低於百坪案的比例觀察，台北市也佔了50.1%，主要是首都腹地小且開發飽和，難覓大型素地，小基地可通過危老方式整合，總成本也相對低，小宅市場接受度又不錯，要是還位於熱門地帶，建商對於小基地抱持一定興致。

另在近年台北市基地百坪以內的推案，平均開價達每坪126.8萬元，而此次數據中的「沃和」開價來到單坪140萬元，「金星斐麗」也有每坪128.7萬元的待售物件，各有大安、天母門牌加持，小基地在價位發揮上一點都不小。

不過，欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，小基地每坪的營建成本高，除非是地段極佳，銷售價格能夠cover，不然就算是小建商恐怕出手的意願也不會太高，且市面上看到的一些小基地建案，有些也並非是建商合建，而是地主走全案管理，將部分戶別拿出來銷售。

另外，陳炳辰提到，接下來台北市大安區、信義區、松山區、大同區都有基地低於百坪案即將上場，然央行大舉打房下，小基地小宅案常見的投資型買方退場，對於自住客來說，這類產品每戶屋主需分攤較多公共設施面積，公設比偏高而挑戰接受度。

陳炳辰說，排行資訊裡就有公設比高達50~60%的案例，室內面積不到10坪，宜居性大打折扣，投資、自住兩頭空，後況變數不小。

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