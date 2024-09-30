租金補貼加碼遭酸「大撒幣」　國土署：三大政策不衝突

▲「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」遭外界批評是大撒幣政策。（圖／國家住宅及都市更新中心網）

記者陳致平／台北報導

內政部明年租金補貼再提高，編列預算更高達335億，因租金補貼經費高於社宅，引起質疑聲浪，更有立委批評，過往的租金補貼專案共編列468.9億，竟然比國家住都中心興建社會住宅工程款還多，「居住正義只是發錢了事」。對此，國土署回應，直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策是互相輔助且不衝突，真正的居住正義是要建構符合民眾居住需求且完整多元的居住支持體系，讓民眾對於自己的居住及生活方式能有多元選擇。

國土署說明，住宅法於2011年12月30日制定公布時，租金補貼已規定於第二章住宅補貼專章。為實質減輕民眾居住負擔，中央持續推動直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策，特別是自2022年起開辦300 億元中央擴大租金補貼專案，截至今年8月底止，核定補貼戶數已從111年核准27.8萬戶到現今申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至62.8萬餘戶，顯示「百萬租屋家庭政策」及配套措施確實發揮照顧及支持租屋族之效益，讓許多年輕人、大學生及新婚家庭等實質受到中央居住政策的照顧。

▲國土署表示，租金補貼不設籍也可申請。（圖／記者袁茵攝）

國土署表示，第一點透過租金補貼政策提供租屋族最直接的支持與協助，根據2023至2024年租金補貼滿意度調查，民眾對於租金補貼政策的滿意度高達7成，其中多數屬於青年族群，經本部分析接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，「非六都」之縣（市）減輕負擔比例為51％，「六都」直轄市為46％。顯示租金補貼有效減輕申領者居住負擔4至5成。

國土署說明，第二點，藉由300億元中央擴大租金補貼專案，得以掌握市場上大量有效租約資訊，透過統計分析，已在去識別化及隱私保護原則下，在今年8月先後公布全國大專院校周邊及各行政區的實際租金統計資料，讓民眾瞭解市場租金價格及選擇合理房租負擔參考，後續也將透過定期統計公布，有助穩定租屋市場租金價格，逐步打破租屋黑市，健全租屋市場發展。

此外，第三點，透過修正租賃條例及定型化契約規定，明定租賃契約全面適用消保法保障，規定房東不得限制房客申請租金補貼，並自今年8月起，委託法扶基金會提供租屋民眾免費租屋糾紛法律電話諮詢，更加落實租屋民眾權益保障。

國土署說明，2024年底20萬戶社會住宅達標後，會接續推動「百萬租屋家庭支持計畫」擴充全國居住支持量能，考量年輕民眾因為工作與職業生涯規劃，凡是居住在國內任一縣市皆可申請租金補貼，實質減輕居住負擔，絕非補助房東，強調租金補貼政策因累積相當成果及務實考量租屋族之居住需求，因此2025年將擴大辦理，聲明租金補貼政策絕非大撒幣；並強調住宅政策配套措施有關直接興建及包租代管8年各達到25萬戶之目標也會如期、如數達成。

「直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼」三大政策是互相輔助且不衝突。國土署強調，真正的居住正義是要建構符合民眾居住需求且完整多元的居住支持體系，讓民眾對於自己的居住及生活方式能有多元選擇，因此明年將擴大辦理，絕非外界批評的大撒幣政策。