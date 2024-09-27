金龍海嘯重災區剉咧等！專家預言「投資客6大慘況」

▲央行出重手打房。（示意圖／記者賴志昶攝）



網搜小組／劉維榛報導

央行總裁楊金龍祭出最嚴第7波信用管制，引發市場抨擊「金龍海嘯」。房市專家Sway也指出，全台即將交屋戶數，以台中北屯區3048戶最多，就怕成了「真．打房海嘯」，同時他也示警，如果手上沒錢又硬要投機房地產的人，恐面臨6大慘況。

Sway在臉書粉專指出，新青安是房市「安非他命」，吃了精神百倍，可是人會徹底被掏空，接著質疑執政黨「根本就支持實質限貸令」，上回說要有配套，又說不能濫殺無辜，那麼直接取消寬限期，要央行急踩煞車，令人措手不及。

Sway也點出投資客恐會面臨的6大慘況，包括少賠就是賺、接受高利貸、賣股撐房、算租金、消費緊縮，以及輿論戰。

1.少賠就是賺：短期投資屋能賣就賣，小賠一點也是賣，今年不賣，明年就更多人想賣，到時會更難賣。

2.接受高利貸：成數不夠7%信貸你也得吞，但交屋還是得賣屋，只是沒了下一個盲目投資客，你會撐得很辛苦。

3.賣股撐房：台積電股票有賺的就出一出，看可以繳幾期的本息平均攤還。

4.算租金：少子化大海嘯再三年就來，接著四年後這些人出社會，連租屋族都會少到讓你懷疑人生，只剩外勞移工。

5.消費緊縮：支出增加但收入減少，你會發現過去的有錢人，怎突然不敢花錢了。



6.輿論戰：已經有建商賣房子嘴硬說我們沒差、我們依舊賣得好、客人依然搶購中，但現在哪來的投資客。

文中，Sway也貼出《591實價登錄》2024下半年數據，預計完工交屋戶數最多的區域是台中北屯區，共有3048戶，第二是台中梧棲區2676戶，第三為新北淡水區2451戶，市場擔憂可能變成「真．打房海嘯」。