男友是省錢魔人　超過30度才開冷氣「只能吹2小時」！全場傻眼

▲男友開冷氣只吹2小時就關了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶相處難免會有摩擦，包括生活習慣和價值觀念不同，常常是吵架的導火線，有女網友分享，好友遇到省錢魔人的男友，為了拿網銀利息，開了一堆戶頭，出門在外不帶現金，一定要吃有刷卡的餐廳，因為這樣才有回饋，就連炎炎夏日想要開冷氣睡覺，還得超過30度才可以開，一次只能開2小時。

有網友在PTT發文，「可以接受自己另一半很省嗎？」好友的男友是一位極度省錢的人，並列出4點請網友評評理。第一點是在外面用餐，堅持要刷卡領回饋金，即便女方想吃路邊攤，還提議先付錢，男友仍拒絕。第二點是，為了拿銀行利息，開了十多個網路銀行帳戶，實際上只有3個帳戶在使用，「利息入帳，男友會開心一整天」。

第三點是，超過30度才可以開冷氣，每次開2小時，只要確保能睡著就好。第四點是，送禮以實用性為主，朋友去年生日禮物收到水壺，因為去健身房可以用，後來好友受不了提了分手，原PO不禁好奇「這種的各位覺得如何？」

貼文曝光，網友認為太誇張，「沒辦法跟小氣的人相處，太累」、「3是絕對不行啦」、「這不是省吧這是很奇怪的斤斤計較，活得太辛苦，注意得細節太多了」、「能省錢，但這些太極端了」、「價值觀不同很辛苦」、「省錢當然是可以的，是省過頭就有點困擾了」。

不過，有網友認為，「只能接受2，有基本理財觀念是好的」、「每個人都需要一個精通信用卡優惠的朋友」、「很多網購配合不同的銀行優惠，會省很多」、「還好吧，我看你朋友是沒窮過」。