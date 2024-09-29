房市轉冷可進場撿便宜？眾人吵翻　專家曝「1類人」才是贏家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行信用管制後，房市買氣轉冷，最近就有一波「要不要進場撿便宜」的熱烈討論。對此，房產智庫專家何世昌表示，房地產市場有「景氣循環」很正常，不過投資者不應該奢望能夠「買在最低點、賣在最高點」。他整理出2000年之後的房市景氣情況，坦言「能買在『相對低點』就已經很不錯了。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，最近市場轉冷，他就看到一波「要不要進場撿便宜」的討論。他表示，房地產景氣有冷有熱，熱過頭要休息、冷久了會回溫，景氣循環很正常，「但別奢求『買在最低點、賣在最高點』，因為變數實在太多了。一般來說，能買在『相對低點』就已經很不錯了。」

何世昌就整理出2000年之後的房市景氣時間軸：

2002年交易量價小回溫

（2002上漲時間約一年）

2003年上半年房價重挫

（2003H1修正時間約半年）

2003年下半年房價飆漲

2008年下半年房價急跌

（2003H2～2008H2上漲時間約五年）

2009年下半年房價反彈

（2008H2～2009H1修正時間約一年）

2014年下半年房價盤跌

（2009H2～2014H1上漲時間約五年）

2017年成交量回升

2018年房價反彈上揚

（2014H2～2017H2修正時間約三年半）

2024年9月交易量急凍

（2018H1～2024H1上漲時間約七年）

何世昌指出，從2022年開始，便已有專家警示房價可能反轉，且並非空穴來風，「因為到多頭走到2022年底剛好五年，跟前二波多頭存續時間相同，真是非常神奇的巧合。」

他提醒投資者，預測房價修正期的難度其實更高，因為它比上漲波段更缺乏規律性，應驗了一句「行情在絕望中誕生、在半信半疑中成長，在熱絡中毀滅」。他鼓勵投資者不要被市場的短期波動影響，而是要有長期持有的心態，因為長期持有者終將成為贏家。