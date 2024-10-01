冷氣機發出詭異聲響！一開蓋驚見「7條蛇」...冒嘶嘶聲整坨炸出

▲女子家中冷氣機內竟躲藏著7條蛇。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

東南亞部分地區是四季如夏的天候狀況，天氣一高溫炎熱，就是各類蟲蟻蛇鼠出沒蠢動的季節，讓人不堪其擾。泰國一名女子就聽到冷氣機內有怪聲，持續了1個多月，她於是請維修人員來檢查，沒想到竟找出7條蛇！

這名女網友在TikTok帳號@honeybeediary分享，表示自己房內的冷氣機不時發出奇怪聲響，聲音甚至持續了大約1個月，這名女子原先不以為意，但實在太怪了，後來她找人來檢查冷氣機，沒想到蓋子一掀開，一坨塞滿縫隙、密密麻麻的小蛇隨即映入眼簾，數一數竟然有7條蛇，讓女子看了直冒雞皮疙瘩。

女子表示，平常都是開著冷氣睡覺，她也說，一開始只和朋友分享了自己的遭遇，儘管這些蛇已經被取走，但現在仍會有點害怕，不敢開冷氣睡覺，因為每次一開就會想起這段可怕的經歷。

這名女網友希望藉著自身經歷能提醒其他人，不時觀察冷氣機出風口，一旦發現異常或聽到奇怪的聲音，千萬不要不以為意，若像她這樣無視了一個月，難以想像這些蛇趁機爬出來會發生什麼事。

類似狀況先前也發生在一名泰國男子家中，這名男子當天要開冷氣吹的時候，突然聽到有奇怪的聲音，因為從冷氣機外觀看起來並無異狀，他試圖打開冷氣外蓋，看看是否機箱出了問題，沒想到外蓋一開，竟讓他當場嚇傻，原來映入他眼簾的竟是「一坨蛇」，大大小小共有5條！

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