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央行打房！購屋族心慌慌　台中房仲提2理由「南屯房價不墜」

▲▼ 台中南屯房市 。（圖／東森房屋提供）

▲台中南屯人口持續增加，房市呈現供不應求 。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，市場人士一致認為短期內交易量縮，但對價格的看法就有些分歧，或是說各區域可能有不同的表現。台中在地房仲表示，南屯區房價修正的可能性極低，因為該區新案供給不算太多，二手委售量也低，區域人口又持續增加，房市呈現供不應求，且健康穩定。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

台中市人口持續增加，據台中民政局最新8月資料，全市人口達285.4萬人，年增0.5%，其中一向為購屋置產熱區的南屯區人口18.1萬人，年增1.5%，名列前茅，僅次於近年有不少完工交屋量體的梧棲、北屯區。

東森房屋南屯好市多加盟店東唐益壯表示，南屯區發展成熟，交通機能健全，捷運綠線4大站點行經，並有多條主要幹道，輕鬆串連台中各大重點發展區塊，且鄰近高鐵站，南往北返便利。

此外，南屯區內生活機能、居住環境具佳，好市多、迪卡儂、文心秀泰等大型商場賣場應有盡有，且綠覆率高，坐擁多座大型公園，例如文心森林公園、豐樂雕塑公園、南苑公園等等。唐益壯說：「除了在地客之外，南屯也是許多外來人口的買房首選地區，可說是萬年不敗的黃金地段。」

▲▼ 台中南屯房市 。（圖／東森房屋提供）

▲南屯生活機能佳，好市多、迪卡儂、文心秀泰等大型商場賣場應有盡有。（圖／東森房屋提供）

價格方面，唐益壯指出，相比於台中市中心、各大重點發展區塊，南屯區的房價相對親民，以購屋門檻較低的中古市場來看有3大交易熱區，分別是嶺東商圈以及已開發多年的五期、八期重劃區。

唐益壯進一步介紹，嶺東商圈靠嶺東科大，區內還有精科園區，購屋需求強，以屋齡10~15年的電梯大樓來說，成交單價落在30~45萬元。五期重劃區則產品多元，大樓、透天都有，而中古大樓成交價也約在3~4字頭，八期重劃區則以高綠覆率出名，區內以3~4房產品為主，價格稍高一些，每坪成交價落在40~60萬元。

接著談到先前央行重手打房的話題，唐益壯認為，整個市場觀看，交易量將下降，房價漲幅趨緩，但部分區域價格下降的可能性極低，尤其是南屯地區。他說明，首先南屯區是個人口持續增長的行政區，新建案量體並不是非常多，二手委售量也不多，因此房市長期呈現供不應求，市場健康穩定。

若以更長線的角度來看，唐益壯表示，烏日高鐵特區、13期重劃區未來發展可期，房價漲勢兇猛，未來也都會帶動緊鄰的南屯市區中古房價，建議有需求的自住客可把南屯區當作購屋首選，即刻就能享有便利的生活機能與舒適的生活環境，未來房價也還有走升的空間。

唐益壯補充，央行打房之後，雖然購屋意願趨向保守，看屋者些微變少，但仍有剛需基本盤存在，且東森房屋南屯好市多加盟店善用自媒體資源，透過IG、抖音等平台增加曝光，有信心在當前的市場環境中仍能繳出不錯的成績，替台中的屋主、購屋族提供最好的服務。

▲▼ 台中南屯房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋南屯好市多加盟店東唐益壯。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：台中南屯人口買房房價打房東森房屋唐益壯

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