西門町知名商旅砸9千萬　入手信義安和老豪宅「稀有戶」

▲信義安和指標老豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

信義安和指標老豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易，6樓戶以9100萬元成交，買方是西門町知名商旅「永安棧」。專家表示，本次交易戶登記為事務所，不受《平均地權條例》、央行限貸規範，在近年政府「打住不打商」的政策下具有優勢。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」 非最狠打房手段！估價師：央行留一手

最新實價登錄，大安區指標中古豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易，6樓戶以9100萬元交易，權狀78.8坪，換算單價115萬元，而該戶為低樓層備註為商業用，相對稀有。

經查謄本，買方為「永安觀光事業」，該公司在西門町擁一棟知名商旅「永安棧」，前身是「永安大飯店」在70、80年代為西門町飯店的指標之一，近年大翻新後繼續營業。

▲「永安棧」前身是「永安大飯店」，在70、80年代為西門町飯店的指標之一。（圖／翻攝自Google Maps）

「僑福花園廣場」位於捷運信義安和站旁，地段極佳，為台北市老一代的指標性豪宅，過去曾列北市10大名宅，過去知名住戶包括何麗玲、侯佩岑、前裕隆集團董事長嚴凱泰等等。

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，雖然「僑福花園廣場」屋齡已達42年，但寶刀未老，超精華地段，加上低公設比，在豪宅市場中頗具競爭力，該區新案單價已上看200萬元，本次該社區交易以住宅的角度來看的話，每坪115萬元實在不貴。

攤開實價登錄紀錄，「僑福花園廣場」近年成交單價落在110~130萬元左右，而附近的新豪宅「首泰信義」已最高單價已達211萬元，而事務所戶別也已來到185萬元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近年政府政策「打住不打商」，像是《平均地權條例》私法人禁購住宅、以及高價住宅貸款成數僅限3成等限制，使得事務所型豪宅更具優勢。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」 非最狠打房手段！估價師：央行留一手