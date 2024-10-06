ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

西門町知名商旅砸9千萬　入手信義安和老豪宅「稀有戶」

▲▼僑福花園廣場。（圖／CBRE世邦魏理仕提供）

▲信義安和指標老豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

信義安和指標老豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易，6樓戶以9100萬元成交，買方是西門町知名商旅「永安棧」。專家表示，本次交易戶登記為事務所，不受《平均地權條例》、央行限貸規範，在近年政府「打住不打商」的政策下具有優勢。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

最新實價登錄，大安區指標中古豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易，6樓戶以9100萬元交易，權狀78.8坪，換算單價115萬元，而該戶為低樓層備註為商業用，相對稀有。

經查謄本，買方為「永安觀光事業」，該公司在西門町擁一棟知名商旅「永安棧」，前身是「永安大飯店」在70、80年代為西門町飯店的指標之一，近年大翻新後繼續營業。

▲▼ 西門町 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「永安棧」前身是「永安大飯店」，在70、80年代為西門町飯店的指標之一。（圖／翻攝自Google Maps）

「僑福花園廣場」位於捷運信義安和站旁，地段極佳，為台北市老一代的指標性豪宅，過去曾列北市10大名宅，過去知名住戶包括何麗玲、侯佩岑、前裕隆集團董事長嚴凱泰等等。

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，雖然「僑福花園廣場」屋齡已達42年，但寶刀未老，超精華地段，加上低公設比，在豪宅市場中頗具競爭力，該區新案單價已上看200萬元，本次該社區交易以住宅的角度來看的話，每坪115萬元實在不貴。

攤開實價登錄紀錄，「僑福花園廣場」近年成交單價落在110~130萬元左右，而附近的新豪宅「首泰信義」已最高單價已達211萬元，而事務所戶別也已來到185萬元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近年政府政策「打住不打商」，像是《平均地權條例》私法人禁購住宅、以及高價住宅貸款成數僅限3成等限制，使得事務所型豪宅更具優勢。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：信義安和僑福花園老豪宅事務所永安棧永安飯店西門町住商不動產黃舒衛

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「劍橋大學特聘研究員」買房超嚴格　首選40坪屋10年電梯樓

22分鐘前

後驛老字號美式餐廳營業中　屋主開1688萬求售

在高雄帶起早午餐風潮的老店「樂加廚坊THEPLUS」2008年開幕，10年前搬到後驛商圈後，主打美式風格，以「星樂加美式餐廳」重新開幕，樂加系列是不少高雄人從小吃到的名店，沒想到屋主突開出1688萬元求售，不少在地人相當錯愕。

25分鐘前

南港67年老透天「售價9288萬」他愣：不如去日本買房！內行秒懂

房價居高不下，尤其是雙北市，即使小坪數物件也可能破千萬，一名網友看見台北市南港區，某間67年的透天厝出售，售價居然開9288萬元，沒想到現在房子漲價這麼誇張，連67年的透天都可以開價9288萬元；不過，網友看到離捷運站走路5分鐘，附近機能好，而且重點是「土地分持大」，認為這價位很合理。

42分鐘前

西門町知名商旅砸9千萬　入手信義安和老豪宅「稀有戶」

信義安和指標老豪宅「僑福花園廣場」睽違1年半再現交易，6樓戶以9100萬元成交，買方是西門町知名商旅「永安棧」。專家表示，本次交易戶登記為事務所，不受《平均地權條例》、央行限貸規範，在近年政府「打住不打商」的政策下具有優勢。

1小時前

台灣哪個商圈沒有沒落？大票「點名這1處」：超級無敵多人

台灣有不少特色商圈，許多都歷史悠久，不過隨時間過去，難免有沒落的情況出現。就有網友點名好幾個商圈，覺得西門町沒有以前熱鬧，東區感覺差不多了，中壢也似乎變很普，才發現幾乎都沒落了，「看起來一中還有熱度，還有哪個商圈不沒落？」話題引發熱論。

1小時前

當精緻女孩開銷大！北漂妹「每月花3萬5」嚇瘋：難怪存不了錢

近日網路掀起一波「北漂精緻女孩的每月支出」的討論，一名女網友分享，列出清單後發現每個月開銷居然快3.5萬，讓她嚇了一跳，因此開始嘗試記帳、6個罐子理財法，希望可以存到錢。

3小時前

太無聊？2男大生擅自搬「送餐機器人」進房間　網罵爆：丟臉

許多餐廳和店家為了節省人力，會引進「送餐機器人」，幫忙員工送餐。不料有學生住飯店時，竟把機器人給搬回房間，一群人嘻笑胡鬧，還拍影片PO上網炫耀，結果引發網友撻伐。

5小時前

他路過八方雲集「驚見創始店」　百萬YTR：經過600次沒發現

許多遊客來台都會朝聖八方雲集，都一票台人感到驚訝。而一名在地天母人直呼，最近才發現八方雲集的創始店就開在天母，「我怎麼成長期都沒印象？」文章曝光後，引來6千多人笑回「喔，這個是創始喔？長知識了」、「創始店開好久了，女兒小時候就有了，女兒都27歲」。

6小時前

台中男「橡膠槌狂敲＋放音樂」連續1年半反擊鄰居　不和解遭判刑

台中張姓男子覺得被鄰居生活起居聲響干擾，拿橡膠鎚敲地板或以音響大聲放音樂，連續1年半製造噪音、震動，社區住戶蒐證提告，台中地院依強制罪判4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

15小時前

潤泰公主尹崇恩暢聊ESG　自曝「身兼多職」靠2件事紓壓

潤泰集團總裁尹衍樑的掌上明珠尹崇恩，平時相當低調，鮮少在媒體前現身。今（5日）她接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢聊ESG議題，認為當今台灣社會環境中，最應被看見的面向是勞動職場，此外身兼媽媽、會計師、潤泰材董事的尹崇恩也分享面對忙碌的生活，最常靠畫畫、園藝放鬆身心。

10/5 16:53

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房地產「開價11億」堅持不賣！..

太無聊？2男大生擅自搬「送餐機..

他路過八方雲集「驚見創始店」　..

男橡膠槌狂敲地＋放音樂反擊　遭..

台南一案建商欠債　安平電梯透天..

中科整排透天＋知名燒肉店淪法拍..

台灣哪個商圈沒有沒落？大票點名..

盤整期來了？　台中全區預售單價..

2房預售屋「客廳不會有採光？」..

買新屋投資「要不要出租？」掀議..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「劍橋大學特聘研究員」買房超嚴..

後驛老字號美式餐廳營業中　屋主..

南港67年老透天「售價9288..

西門町知名商旅砸9千萬　入手信..

台灣哪個商圈沒有沒落？大票點名..

北漂妹「每月開銷35K」嚇瘋：..

太無聊？2男大生擅自搬「送餐機..

他路過八方雲集「驚見創始店」　..

男橡膠槌狂敲地＋放音樂反擊　遭..

潤泰公主尹崇恩暢聊ESG　自曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366