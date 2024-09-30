解決小坪數家庭收納問題　「小資族」5方法簡單又省錢

作者：幸福空間

小坪數家庭常常會面臨物品太多，收納空間不足的問題。若是租屋族，還會遇到預算有限、不能鑽牆開孔，使得收納方式有所限制的狀況。

所以今天整理了5個小坪數收納技巧，這些方法都很簡單又省錢。讓大家在有限的空間裡，也可以住得舒適。

1.先做斷捨離

無論住宅坪數大還是小，收納前一定要先斷捨離或大整理，確認物品數量，再挑選合適的收納品。

2.善用抽屜收納盒

有些抽屜雖然體積很大，但內部沒有分格設計，導致物品只能零零散散混在一起，需要用的時候，就要花很多時間尋找。此時，可以購買抽屜收納盒將物品整齊分類，讓小物也有固定的擺放位置。

（圖片提供／HoHo好服務、好生活）

3.直立式收納

直立式收納顧名思義，就是把物品垂直擺放，讓視覺更整齊，也不佔空間，非常適合小宅一族。例如在衣櫥收納，我們可以把不適合掛起來的衣服分類好，再用直立式收納放好，一打開衣櫥就會一目了然。

4.壁掛式收納

小坪數或租屋處經常會因為空間不足，沒辦法劃分出獨立玄關，使得出門鑰匙、信件等物品無處可放。這時候可以利用洞洞板或是網片，搭配s型掛鉤把物品懸掛起來，創造壁掛式收納，讓外出、返家更便利。

（圖片提供／HoHo好服務、好生活）

5.多利用原有的收納品

其實購物時店家附贈的紙袋、鞋盒，只要稍微改造，就是很好的收納品。你只需要跟著以下步驟DIY，輕輕鬆鬆就能獲得一個紙袋收納盒。

▲先剪掉提把。（圖片提供／HoHo好服務、好生活）

▲把四邊剪開。（圖片提供／HoHo好服務、好生活）

▲把四個面往內折就完成囉。（圖片提供／HoHo好服務、好生活）

不過這些收納盒一定沒有市售的收納盒好看，所以建議放在陽台或衣櫥裡，避免影響家裡的美觀度。

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