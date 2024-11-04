大學生「入住前一周」退租討押金！　房東無奈：該怎麼辦

▲大學生入住前一周才告知要退租，讓房東相當兩難。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房東把屋子出租給大學生，但原本答應承租的學生卻在入住前一周無預警告知有抽到宿舍，所以需要退租、取回押金。這狀況讓房東感到相當兩難，因為他早已把這筆押金拿去更換新的家具，如今陷入兩難糾結，在臉書發文直呼「我該怎麼辦？」

星洲網報導，這名房東為了讓學生能夠住得舒服，早已把這筆押金拿去更換家具，也拒絕其他原本想來租屋的人，不過就在大學新學期開學的前一周，才被學生告知要退租。

房東表示，錢已經花下去，短時間之內要找到新房客已經不太可能，原本的學生想要回押金，令人心煩，一旦退還押金，更換家具的費用就要自行吸收，「難道臨時退租，房東沒有扣住押金的權利嗎？」

此文一出立刻引起網友熱議，有的人認為，房東還可以繼續找其他房客，但這群大學生沒有收入，住在宿舍較為省錢，「如果押金不退還給大學生，他們的損失會更慘重，畢竟身為房東，還可以繼續找其他人來租房子」。

不過也有網友表示，這種臨時退租的狀況，仗著學生的身分就必須要退還押金，有道德綁架之嫌，「租約條規立下之後就應該遵守，不能因為大學生自己臨時退租，又要拿回押金，世界上沒有這麼『好康』的事，一旦這種規則被打破，這樣每個人都可以隨意不遵守條約了」。