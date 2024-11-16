夫妻雙薪8萬「適合買房嗎？」　網點出1關鍵：維持這狀態可下手

▲老婆想要買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房要顧慮的事情很多，其中當然也包含經濟能力。近日就有網友發文表示，老婆最近一直提起買房的事，若他們兩人的薪水合計有8萬元，買預售屋會不會太硬呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在Dcard上，以「老婆想買房」為標題發文，提到他和老婆剛結婚不久，對方近期一直提起買房的事。兩人看了附近的房價，發現中古屋的屋齡落在3、40年左右；若要買預售屋的話，總價則是落在1250萬元左右。原PO透露，他和老婆的薪水加起來約8萬元，如果他們選擇買預售屋，會不會太硬？或者是說，他們兩人的經濟狀況適不適合買房呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看一下自備款，自備款充裕壓力比較不會這麼大」、「可以買，但是不是現在。先認真存自備款」、「超硬喔，房貸最好不超過薪水1/3，我覺得最好不要超過你個人薪水一半」、「如果夫妻都想買房且房屋總價兩人都覺得OK就可以買」。

也有網友指出，「生小孩的話不夠，雙薪8萬貸款繳一半，剩下的錢連生活開銷都吃緊了，可能國旅就很硬了」、「我覺得維持這樣的狀態是可以下手的，除非生小孩，感覺就會有點硬」。原PO則在留言處透露，夫妻倆目前沒有生小孩的打算。