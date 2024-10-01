小學老師變鋼鐵大亨　蓋成西門町萬年大樓

▲著名的西門町萬年大樓、台北市豪景飯店，就是侯政廷一手打造。（圖／鏡週刊提供）

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在國內藝術圈有「貴婦畫家」之稱的侯翠杏，出身名門世家，父親侯政廷是東和鋼鐵創辦人之一，現任東和鋼鐵董事長侯傑騰是她的堂弟。外界可能不知道，除了起家的鋼鐵事業外，侯政廷也投資創立瑞和實業，西門町地標萬年大樓就是出自於他的手。

在國內藝術圈有「貴婦畫家」之稱的台灣當代著名抽象藝術畫家侯翠杏，出身名門世家，父親侯政廷是東和鋼鐵創辦人之一，今年3月，她接下家族旗下兩大基金會董事長，上任後，旋即規劃一系列公益活動，希望達成父親貢獻社會的遺願。日前侯翠杏接受本刊專訪時透露，除了推廣美學教育外，「我希望成立父親的紀念館，讓他的無私奉獻的精神延續下去。」

「我父親的一生，充滿為台灣社會貢獻的故事，他所做的不僅僅是鋼鐵事業，更是一種對社會的責任感。我希望這座紀念館能成為世人了解他精神的窗口。」侯翠杏緩緩地說出想法，除了展示侯政廷的生平與事業成就，她更希望成為一個公益與文化交流的平台。「希望可以激勵人們思考社會責任與公益價值，讓世界有更多的美好。」

在尚未接掌基金會之前，侯翠杏先後透過發行專刊、舉辦展覽、創作畫作等方式來紀念父親。

提起父親，侯翠杏話夾子打開就說不完。出生於1924年的侯政廷，早年是名教育家，擔任小學教員，1947年，與叔叔侯金堆在嘉義市創立東和行，從事打撈解體舊船工程，兼營五金鐵材及機械電料買賣，之後東和行改名為東和鋼鐵，他先是接下總經理，1975年侯金堆辭世，再接下董事長一職，後改由堂弟侯貞雄接掌東和鋼鐵。

除了起家的鋼鐵事業外，侯政廷也投資創立瑞和實業，從事建築工程及房地產事業，台北市西門町著名的萬年大樓、台北市豪景飯店，都是他一手打造。「過去父親曾希望我接班，但我選擇踏上藝術之路，這件事回想起來，對他（侯政廷）實在很愧疚。」侯翠杏有點不好意思地對本刊說。

不過，侯翠杏仍傳承父親的精神，她笑說，未來將持續以父親為榜樣，繼續在公益與藝術的道路上前行，為台灣社會帶來更多的美與善。



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