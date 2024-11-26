30年透天厝「長輩不想花錢翻新」他超心累！　網勸：要有耐心

▲原PO認為家中30年的透天厝該好好整理。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

有些人認為房子超過一定年份後，應該要檢查及翻新。就有男網友認為，家中30年透天厝的廁所及電線都應該要進行更換，但長輩卻覺得堪用，而不想多花錢，讓他覺得十分困擾。對此，過來人認為整理房子雖然是好事，但也有很多事需要溝通，「要多一點的耐心」。

原PO在Dcard以「房子大概幾年整理」為題發文表示，家裡有一間30年的透天厝，都是原本的配置，沒有任何改變，他認為廁所及電線都應該更換，但家人卻不想花錢，「長輩一直覺得堪用，又不想花錢，整體看起來就很舊，又不去翻新，住得心好累。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「雖然30年可以大翻新，但一坪8-12萬，含拆加裝潢，先算算口袋夠不夠深」、「整理房子是好事，但是這段時間的住宿需要想一下。電線30年是該檢查，然後換過會比較安心，但也要看房屋的狀況是否可以繼續居住。跟長輩溝通讓他們能夠理解不容易，需要多一點的耐心」。

也有人表示，如果真的受不了可以出錢整理，或乾脆搬出去，「你外面買一棟房子，不要住一起，隨便你要不要整理」、「你去外面買一棟，裝潢成你喜歡的樣子，不就好了」、「你都說家裡了，不然你出錢整理啊？住得很累，你沒能力搬出去嗎」。