大都更時代來臨！整合近20年有成 「力麒天沐」獲獎肯定

▲「力麒天沐」獲行政院長卓榮泰頒發「都市更新暨危老重建團隊獎」，由「力麒建設」吳政暉協理代表上台受獎。（圖／海悅開發提供，下同）

房產中心／綜合報導

危老都更博覽會人潮湧現 「力麒天沐」獲頒重建類大獎

自403花蓮大地震以來，老屋重建話題持續升溫，目前全台逾30年老屋數量逼近500萬大關，危老都更案例累計超過5,000件。財訊雙周刊於9月21、22日舉辦「第六屆危老+都更博覽會」，邀請行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、內政部次長董建宏等重量級貴賓共同出席，並集結官、產、學各界資源建立交流平台，協助民眾了解大都更時代焦點議題。

除了對都更、危老的釋疑解析，今年另一重頭戲為，卓榮泰親自頒獎表揚獲「都市更新暨危老重建團隊獎」的個案團隊，其中奪得「都市更新－重建類」的「力麒天沐」身為北市都更大案，自推出起便不乏關注。

▲「第六屆危老+都更博覽會」於花博爭豔館盛大開幕，湧入大量民眾排隊進場。

近20年耗心整合 磺溪．振興公園首排22層鋼骨地標

作為力麗集團旗下上櫃公司「力麒建設（5512）」三十年代表精品，「力麒天沐」自民國92年開始整合，艱辛開發近20年取得使用執照，擁有天母罕見近735坪大基地，又臨3,300坪振興公園，位於磺溪前，基地條件、地段環境皆相當優越。

基於力麒凡事盡善盡美的理念下，「力麒天沐」除了選址得天獨厚的山水腹地，團隊規劃也相當用心。特別邀請同為天母人的「國家金獎建築師李天鐸」設計，並凝聚集團三代定居超過40年的在地情感，打造最懂天母的指標住宅。

值得一提的是，為體現李天鐸建築師「視自然為生活」的中心理念，「力麒天沐」特別打造頂樓空中泳池、10米景觀跳島陽臺，抬頭眺望陽明山群，垂首可見磺溪、綠地、彩虹橋河堤，享有超越百米永久棟距，並規劃93-99坪、一層2戶可合併戶型，獲不少天母層峰階級傾心。

▲「力麒天沐」近735坪廣闊美地，面磺溪、臨綠堤，規劃93-99坪天母珍稀大坪數。

建案基本資料

投資興建：力麒建設股份有限公司

基地位置：臺北市天母西路118號

接待中心：臺北市天母東路109號

建築設計：李天鐸建築師事務所

貴賓專線：02-28713668

官方網站：https://reurl.cc/GpljlD

行銷企劃：海悅開發股份有限公司