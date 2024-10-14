「板橋浮洲都計案」挨批拖太久　內政部：都委會依法審查

▲板橋浮洲現況空拍示意圖。（示意圖／新北都更處提供）

記者陳致平／新北報導

「板橋浮洲」都市計畫案為新北未來重點建設之目標，不僅將有社宅、產業專區及泰板輕軌的串聯，將大幅提高浮洲生活品質，主要計畫已於去年10月報內政部，目前於內政部都委會審議中。然而，有立委表示該案進度延宕，地方需求長期被漠視，要求市府檢討。對此，都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。

國民黨立委葉元之在總質詢時指出，浮洲都市計畫自2013年首次送到內政部後，二度遭退回公展、整合地方意見，直到2023年10月再報內政部，至今僅召開2場會議，進度延宕，希望行政院長卓榮泰設定階段性目標，2025年能讓專案小組送出大會。

此外，新北市議員黃淑君日前曾表示，浮洲是新北未來發展重點，市府求快也要求好，希冀中央地方通力合作，審慎周延的審畢地方意見，並且做出最好的都市規劃。

▲板橋浮洲建設，新北市議員黃淑君籲中央地方聯手加速審查。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，內政部隨後也做出回應，對於民意代表反映地方民意之期盼予以尊重，但強調都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。

內政部表示，「板橋浮洲」都市計畫案是2013年4月16日內政部都市計畫委員會第801次會議審議通過，當時請新北市政府補辦公開展覽，以維護民眾權益，市府於102年補辦公開展覽30日，因民眾陳情反對，經過8年時間溝通處理後，再於110年提送相關資料報請內政部審議。

內政部進一步說明，都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。

內政部指出，該案目前共計有56案變更案及227件人陳意見，因案情複雜，已組成部都委會專案小組並召開3次專案小組會議，後續請新北市政府依照委員意見釐清及補充資料後，儘速提送內政部都市計畫委員會審議，中央及地方政府共同攜手合作加速審議，來完成地方建設與民眾期待。