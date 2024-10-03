富宇6.02億拿沙鹿1924坪土地　在地：蓋透天也有市場

▲富宇地產（4907）持續加碼布局沙鹿地區房市，出手逾6.02億元購入沙鹿區1924坪土地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

富宇地產（4907）持續加碼布局沙鹿地區房市，出手逾6.02億元購入沙鹿區1924坪土地，拆算每坪土地單價31.8萬元，業者回應尚未有推案時程，而在地仲介則認為以該土地取得面積，若未來興建透天產品也相當有市場。

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根據公開資訊觀測揭露，富宇地產（4907）出手逾6.02億元購入沙鹿區保成段9塊土地，共計1924坪土地，拆算單價31萬元，該地鄰近新設立的鹿陽國小，周邊還有新光田醫院沙鹿分院。

▲ 富宇地產取得土地鄰近新設立的鹿陽國小，周邊還有新光田醫院沙鹿分院。（圖／記者陳筱惠攝）

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜分析：「該塊土地另一側，有一批造鎮透天，目前市價都來到1戶約1800萬元，鄰近中古3房平車也來到1500萬元，以基地面積來說，其實蓋透天也不見得會賠錢。」

紀光烜說：「目前沙鹿區的建地一年漲幅5~10％，30萬元已經是均值，去年上櫃建商坤悅開發也前進周邊獵地，當時2字頭建地已經不復見。」

據了解，富宇地產出手此筆土地時，央行尚未執行第七波信用管制，沙鹿區除擁有科技業外溢效應外，還有捷運藍線議題，周邊更有醫療園區加持，未來市況部分，在地業者則認為：「目前不見得建商會立即取得土地就推案，觀望一下市場的機會比較高。」

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