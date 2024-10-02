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美房貸利率降至2年低點！　再融資申請數同比大增175％

▲美國再融資申請筆數大增。（圖／pixabay）

▲美國再融資申請筆數大增。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

隨著美國房貸利率逐步下滑至2年來的最低點，許多現有屋主抓住機會，紛紛申請房貸再融資，以期節省更多費用。美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）季性調整指數顯示，9月下旬房貸再融資的申請量較前一周激增20%，相比去年同期更是大幅上升了175%。

在此期間，符合標準貸款額度（76萬6550美元或以下）30年期固定利率房貸的平均合同利率，從6.15%下降至6.13%，而基點則從0.56增加至0.57（包括貸款手續費），這是針對首付20%的貸款計算的結果。相比去年同期，這一利率高出128個基點，當時的利率為7.41%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）在一份聲明中表示，「30年期固定利率連續第八週下降至6.13%，而聯邦住宅管理局（FHA）的利率則降至5.99%，打破了6%水平。由於利率下降，傳統和政府支持的再融資申請均大幅上升。」

再融資申請的占比上升至55.7%。儘管與2023年相比，再融資需求的增長幅度巨大，且目前已占總房貸需求的多數，但喬坎指出，與此前的再融資熱潮相比，這一波仍顯得相對溫和。

其中部分原因是由於季節性購房活動的放緩。購房貸款申請僅上升了1%，較去年同期上升2%；目前，購房者仍面臨房價高企以及房源供應有限的挑戰。

喬坎表示，「無論是購房還是再融資申請，貸款平均額都在增加，推動整體平均貸款額創下歷史新高，達到41萬3100美元。」

關鍵字：美國房貸再融資北美要聞

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