樓上浴廁漏水！水漬滲進主臥天花板　鄰竟要求「自己去買除溼機」

▲樓上浴廁漏水，導致黃女住家天花板出現水漬、壁癌。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名黃姓女子控訴，樓上鄰居林女住家浴廁自109年起即出現滲漏水情形，導致她家中廁所天花板有水漬、壁癌等損害，她起初曾基於善意多次口頭與林女協商，未料對方拒絕做出任何處理，甚至還反過來要求她自己去買除濕機；黃女無奈，只得提出告訴，請求賠償修復費用5萬3000元。新北地院板橋簡易庭法官審理後，判林女應給付5萬3000元。可上訴。

判決書指出，黃女住在該棟公寓3樓，而被告林女則住在4樓，兩人為上下樓鄰居關係。黃女控訴，約從109年間開始，即發現住家廁所天花板出現水漬，研判應該是樓上鄰居浴室漏水，且自112年9月起情況加重，漏水開始蔓延，室內走道天花板、及主臥室內天花板等處均出現水漬痕跡、油漆剝落及壁癌等損害。

黃女表示，漏水侵害期間曾多次基於善意與林女進行口頭調解協商，但均未獲得妥善處理，112年9月漏水情況加重後曾再次與林女溝通，但對方拒絕進行任何處置，反而要求她自行購買除溼設備改善。此後近半年黃女仍未放棄，持續嘗試與林女溝通，但均未獲置理，最後只好依法提告，請求林女將其住家浴室修繕至不漏水狀態，同時求償天花板修繕費用5萬3000元。

法官認為，林女為4樓建物所有權人，經黃女通知有嚴重漏水情形，但始終未出面處理，經法院合法通知後亦未到庭或提出書狀說明，足見林女對漏水一事始終消極不回應，依黃女所提，足見4樓建物滲漏水已經侵害3樓建物所有權、以及黃女居住之安寧，因此認定黃女求償於法有據，判林女應賠償5萬3000元。全案可上訴。