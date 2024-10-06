央行打房前！樹林、鶯歌房價剛創高　在地：不太算「追高」

▲在央行9月出重手打房之前，樹林、鶯歌預售價創新高，站上6、5字頭。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

在央行出重手打房前，新北2蛋白區樹林、鶯歌新案剛創新高價，分別站上6、5字頭，不過，在地房仲表示，這2案條件佳，都有捷運建設利多，區域新案供給量也少，並對照周圍行情此成交價不太算「追高價」，不用太擔心套牢。

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央行9月19日出重手打房，不僅中古市場慘淡，新案來人量也出現大幅縮水，不少人擔心房價因而下跌，以及上半年才入手的消費者也擔心，是否追高房價了？

觀察實價登錄，新北2蛋白區在打房政策上路前幾個月，才有預售案創區域新高價，樹林「北大儛」12樓戶每坪成交60萬元，鶯歌「國家新美院」15樓每坪成交52.5萬元。

不過，東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，「北大儛」、「國家新美院」個案條件佳，都有捷運三鶯線行經加持，最高成交分別站上6、5字頭不意外，即便央行出重手打房，這價碼也不算是「追高價」，不用太擔心套牢。

廖麟鑫指出，「北大儛」門牌為樹林區，但位於北大特區，區域中古小坪數價格已達5字頭，且開發飽和，新案相對稀缺，具有稀有性；「國家新美院」位於鶯歌市中心，生活機能佳，基地達千坪規劃相當難得，且附近的鳳鳴重劃區每坪也都賣到40多萬元了。

▲鳳鳴重劃區每坪也都賣到40多萬元了。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰認為，樹林、鶯歌都是屬於推案量較少的地區，在打房前房市熱絡的氣氛下，新案就輕鬆創高價，像是蘆洲地區也是同樣概念，也在7月出現8字頭區域新高價。

陳炳辰說：「本次討論的樹林、鶯歌區新高價，很難說買方一定沒有『後悔』，但由於區域新案量體不多，5、6字頭以新北來看基期仍低，對於未來價格下修空間不用太悲觀。」

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