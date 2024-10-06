後驛老字號美式餐廳營業中　屋主開1688萬求售

▲「星樂加美式餐廳」10年前搬到後驛商圈後，主打美式風格，是不少高雄人從小吃到的名店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在高雄帶起早午餐風潮的老店「樂加廚坊THEPLUS」2008年開幕，10年前搬到後驛商圈後，主打美式風格，以「星樂加美式餐廳」重新開幕，樂加系列是不少高雄人從小吃到的名店，沒想到屋主突開出1688萬元求售，不少在地人相當錯愕。

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該店位於高雄三民區後驛商圈，前身為「樂加廚坊THEPLUS」，2008年開幕，跟上當時的早午餐風潮，是高雄知名的早午餐網美店之一，2014年到現址後，以「THE PLUS Star星樂加」重新開幕。

該店主打美式風格，店內氣氛非常CHILL，而且從晚上開到凌晨2點，連宵夜都有，招牌的漢堡、披薩、蛋餅，是不少在地人必點。

該店位於博愛一路，鄰近捷運後驛站，為大樓的1+2樓店面，屋齡42年，權狀坪數為27.62坪，開價1688萬元，換算單價約61萬元。在地仲介透露，該店目前已無租約，月租金約3.5~4萬元，未來該店搬遷還是續租由新買家與租客自行決定，換算投報率約2.4~2.8%。

▲後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，交通則有捷運紅線後驛站。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄愛河之星店店長張晉源表示，博愛路為高雄市中心南北向交通要道，貫穿北高，車流、人流量大，能見度高，沿線商家林立，商業機能發達。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄新車站，隨新站發展逐漸成形，愈來愈受到矚目，近年是高雄購屋熱區。

人口密集度高帶動商圈發展，中古房市以透天住家為主，屋齡多為40年以上，地坪約20坪，總價1200~1400萬元，可當店面的透天店住，總價2000~2600萬元，不過透天產品供給量相當稀少，價格合理一有釋出就馬上被秒殺。

張晉源表示，大樓店面因屋主多看好租金行情惜售，釋出量不多，目前樓店單坪開價落在約60~70萬元，店面保值性高。

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