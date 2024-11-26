在家習慣了！住宿舍「可以不穿內褲嗎」　過來人給建議：很通風

▲住宿舍會怎麼穿？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

住在家裡總是比較自在，若與其他人同住，可能就要顧及別人感受。近日有網友發文透露，她平時在自己房間，下半身都只有穿內褲，不過住進宿舍後，才留意到大家都會把衣服、褲子都穿好，大家在宿舍都是怎麼穿？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生在宿舍都怎麼穿」為標題發文，提到她在家裡的房間時，習慣只穿內褲，甚至有時候會選擇不穿內褲，因為這樣可以讓私密處保持通風。然而，當她住進宿舍後，才發現室友們都會穿好衣服和褲子。

因此原PO就想知道，有女生在宿舍是只穿內褲的嗎？或者是穿裙子但不穿安全褲，穿內褲坐在椅子上？她其實更想要不穿內褲，但考慮到宿舍裡還有其他人，椅子也不是她自己的，不想讓室友感到不舒服。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我在宿舍也都只穿內褲，室友也是全身穿得好好的，但也沒人管我。不過會共用椅子的話還是建議穿褲子啦，不然給人的感覺就是怪怪的」、「椅子可以放自己的坐墊」、「自己買一個喜歡的椅子自己用，在宿舍只穿內褲的也是有，但不多，而且多少還是會被別人在背後偷偷議論啦」。也有網友推薦，「我都買男生的四角褲穿，看起來不會很像內褲，又很通風」、「穿個長一點的睡裙或買褲口大一點的短褲」。