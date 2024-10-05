2房預售屋「客廳都不會有採光？」　內行曝1原因嘆：只能被犧牲

▲採光是許多人看房的重點之一。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現在的新建案2房，只要地點、採光、格局好，根本一房難求，就有網友指出，最近在桃園看預售屋，房仲說現在的2房預售屋，已經買不到客廳有採光的房子了，這讓她感到震驚。對此，信義房屋專家表示，新建案會主要把採光留給臥室，雙面採光則會留給3房的房子。

有網友在Dcard發文，「預售屋客廳沒有採光」，最近在看桃園預售屋，聽到房仲說，現在已經買不到2房客廳有採光的房子，因為最近才開始看房，好奇大家看房的狀況，「不知道大家去看兩房的格局，客廳也都是沒有採光的嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「蛋黃區符合的會很貴，蛋白區的你不想買，反正兩房小不隆咚，還是照得進來」、「兩房格局漂亮的，正方形那種，很多都是開放式廚房在窗邊，靠內就是客廳，單面採光。要找到兩房雙面採光再加上其他你自己在意的點，真的是難上加難」、「看格局，邊間就會有雙面採光，但比較貴」、「認真找一定還是有，當然預算也是一個考量」。

有網友指出，「因為一個建案的規劃小坪數的兩房都只剩下單面採光可以分，單面採光對外要同時給兩間房間、廚房排煙、給客廳幾乎很難，普遍大家都會希望房間有窗，所以客廳就被犧牲掉了，要兩房又客廳有採光的一定有，但就很稀少=貴」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不能說都沒有，一定還是有，只是新案子在規劃2房的格局時，多半是單面採光，而且會留給臥室，「雙面採光多留給3房，但還是要看建案的狀況」，建議多看看中古屋或是邊間的房子，「仔細找一定還是有」。