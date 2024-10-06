利多帶動房市　陸官方：貴州山東住房成交年增45%

▲貴州、山東兩省近期住房銷售面積年增率約達45%。（示意圖／路透）

文／中央社

中國政府9月底推出一連串房市激勵措施後，地方政府開始大規模跟進。中國住建部5日表示，至今已有10多個省區及50多個城市跟進推出房市優化政策。在銷售上，貴州、山東兩省近期住房銷售面積年增率約達45%，更有東北城市成長2.5倍。

央視新聞報導，中國住房城鄉建設部5日表示，在北京、上海、廣州、深圳等一線城市放寬住房限購措施前後，重慶、四川、廣東、湖北、雲南等10餘個省級行政區，推出了促進房市健康發展的政策文件。至於市級行政區，武漢、南昌、合肥、廣元等50餘個城市也各自推出了房市優化政策。

除推出相關政策外，中國住建部還表示，截至10月4日，已有20餘個省區及130餘個城市展開促銷季、住房博覽會、雲（雲端）展廳、直播看屋等多種形式的促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。

住房城鄉建設部表示，據舉辦促銷活動的城市普遍反映，自中國「十一」長假以來，大部分舉行促銷建案的民眾到訪量，年增率達50%以上。

至於銷售量，根據報導，近日中國各地房屋銷售量出現不同程度成長。9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房1187戶共13.75萬平方公尺、年增44.3%；成交金額7.54億元、年增54.2%，而10月1日單日，山東省房市網路簽約交易面積為9.38萬平方公尺，年增46.8%。

城市方面，報導提到，黑龍江省大慶市在9月30日至10月4日共售出156戶，較去年同期大增254%。