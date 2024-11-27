年薪90萬　北市公務員「靠自己」能買雙北房？過來人點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「在雙北，真的靠自己可以買到房嗎？」有網友感嘆，假設有人高考考上北市公務員，無子女、父母，沒有任何繼承，就算年薪有90萬，一年省吃儉用存了40萬，可是存10年才400萬，這樣真的能在雙北買房嗎？話題引發議論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「在雙北，靠自己怎麼買房（公務員）」，文中假設一名高考公務員，沒有子女、父母，沒有任何繼承，在台北市中心上班，年薪90萬，一年省吃儉用可以存個40萬，「假設一個大樓3000萬，也要存10年才有400萬。請問這樣，有辦法在雙北買房嗎？」感嘆「因為在租屋，感覺租一輩子都永遠在租屋。」

看到貼文後，就有人表示，「靠自己刷首抽啊==」、「投資是你的好方法，存五年，先買個一千萬房子，增值後應該夠你買2000萬吧」、「買3000萬新房？早點睡比較快」、「無子女無父母不用買，租一輩子沒差」、「我很認真跟你講，北部家戶平均所得超過160萬，也就是你努力個半天，還得找個差不多努力的老婆才能打平，在這種情況下真的不建議你再去買房。」

其中，不少網友指出，「可以啊但不是買3千萬的」、「北海岸也是新北阿」、「1500萬，新北的老公寓、老華廈先買吧！投資都改裝好等你了」、「淡水金山萬里石門瑞芳不會買嗎」、「你可以買爛一點的地區、小一點的公寓，一大堆物件1500上下的，沒那屁股吃什麼瀉藥」、「可以，遠換近，爛換好，先用力存頭期，我和我老婆無後援安坑換進景安。」