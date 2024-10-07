4+1招破解新信用管制　解決「自備款不足」隱藏方法曝

▲不論中古屋交易還是預售屋即將交屋的族群，有不少憂慮因第七次信用管制而自備款不足。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

央行第七波選擇性信用管制上路，其中自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國，引發出換屋族哀嚎重傷，信義房屋專家認為有4+1隱藏招數可破解自備款不足的窘境。

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不論中古屋交易還是預售屋即將交屋的族群，有不少憂慮自備款不足，信義房屋中科東大店陳泱儒分享幾個小方法，讓換屋族能夠有解套方式。第一，因夫妻可使用「配偶贈與」運用產權配置，若有符合資格，夫妻雙方就可空出一個首購名額。

其次，換屋族，需要先買後賣的族群，可透過換屋切結，承諾1年內出售，增加銀行成數認定。

另外同樣是換屋族，但採取先賣後買的族群，可將現有房產透過售屋，物件清償並辦理抵押權塗銷，讓新購屋變成首購條件，就可增加銀行貸款成數。也能搭配採取售後回租的方式，在時間限制上相對靈活。

▲央行出手自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。（圖／資料照）

此次名下有房屋但是是以「繼承」取得的人也許可豁免，但此招尚待央行統一宣布豁免條件與方式。目前方向為房貸借款人名下的不動產持分是由繼承而來，且座落的地區和借款人實際工作及居住地完全不同。

另一個則是該繼承房屋超過一定的屋齡，很難有居住事實。在尚未宣布之前，可以個案陳情的方式豁免。

而隱藏版方式，則是以定存單向銀行質借（十足擔保），當用途為購屋時定存單質借房貸金額合計，仍不可超過信用管制所規定的成數上限。

陳泱儒說：「這個適用於第一間已經購入相當長一段時間，至少3年以上，譬如第1間貸款還沒還完，自然人購買第2屋現在限制貸款變成5成，如果要以第1屋增貸錢出來會受管控，這筆錢不能拿去當第2間的自備款。」

但如果是透過「定存單質借」出來的資金，就可以做為購屋資金，但要注意，仍然合計不能超過貸款成數上限。

不過此方式仍有風險，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛提醒：「央行本次也強調『另以其他名目，額外增加貸款金額』不被允許，若以定存單質借、增提擔保品等各種方式融資，倘若違規遭查獲，貸款恐將被追回。」

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