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【廣編】深耕大地長虹建設50年　長虹新案聯合公開發表會

▲▼長虹建設,50年,新案,聯合公開。（圖／長虹建設提供）

▲長虹新案聯合公開發表會。

圖、文／長虹建設提供

國際商辦之王「長虹建設」成立50年，以卓越的建築品質和創新精神，在台灣房地產市場中居領先地位。於10/5林口「長虹雲創」接待會所，舉辦長虹新案聯合公開發表會，長虹建設李文造董事長分享成立50年來，秉持的企業經營理念與品牌核心價值，從選地、定位、規劃到施工每一個環節，都堅持最高標準，成為上市建設公司中優良誠信與高品質的象徵。

長虹建設今年度於台北市推出二大科技商辦案，分別是位於南港的「長虹虹創科技大樓」和北士科的「長虹ICT科技大樓」，兩案總銷達280億，「長虹虹創科技大樓」地處南港軟體園區，北士科學園區的「長虹ICT科技大樓」則位於台灣高科技產業走廊「智慧園區」，成為企業進駐的理想選擇。

長虹建設看好林口A9特區的發展潛力，於林口文化三路大道上，推出了「長虹雲創科技大樓」，是林口首發微型商辦案，含括上述兩案總銷高達325億。

「長虹雲創」是超高層建築，結構採SS鋼構設計，產品規劃為47～262坪，具備360度的環景辦公空間。長虹建設正以50年的穩健基礎，與客戶邁向下一個輝煌的未來。

接待會館：文化三路二段、仁愛路二段口
禮賓專線：02-26007669
官方網站：https://reurl.cc/E6j00R

關鍵字：長虹建設50年新案聯合公開

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