房市低迷！高雄指標案預約破千組　在地：比去年少一半

▲「AI慕光城」有超過2300組客戶預約賞屋，尚未開案就受到民眾大幅關注。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



每逢打房房市必降溫，高雄指標案重現「預約」盛況，南部最大案「AI慕光城」有超過2300組客戶預約賞屋，北高雄指標案「美術1808」11月1日才開案，也有1000組預約客，在地仲介透露，儘管破千組，但「預約量根本比去年同期少一半。」

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房市在銀行限貸與央行祭出第7波信用管制後，買氣大受衝擊，來客量、成交量接連重挫，儘管不少業者哀鴻遍野，也有指標案在近期相對冷淡的市況中，還沒開案，預約人數就十分驚人。

清景麟集團與三地開發集團攜手推出的「AI慕光城」，位於高雄亞灣，1期總銷200億元，1、2期總銷420億元為南部有史以來最大案。清景麟集團董事長林湘甯表示，7月底舉行動土儀式後，截至目前，「AI慕光城」已有超過2300組客戶預約賞屋，尚未開案就受到民眾大幅關注。

林湘甯透露，受颱風山陀兒的侵襲接待中心影響，原定10月6日開放第一波客戶參觀的計劃不得不延後，面對17級強風的衝擊，目前已全面展開修繕及設計檢討工作，確保以最快、最安全的方式完成修復，目前開案時間未定。

▲「美術1808」位於美術館特區，預計11月1日開案，目前也有約1000組民眾預約看屋。（圖／記者張雅雲攝）

而北高雄最受矚目的新案「美術1808」，位於美術館特區，預計11月1日開案，接待中心趕工中，也有約1000組民眾預約看屋，該案預計開價59~65萬元。

代銷透露，美術館特區是近年高雄最受歡迎的購屋熱區，以往新案開盤，高達數千組預約是常態，還要擠破頭排到早鳥看屋，現在新案能有破千組預約，已經是相當熱門的新案，但預約量仍只有去年同期一半。

鼎盛國際總經理蘇永貴表示，8月開始銀行鬧錢荒，限貸前周來人還有50~60組，近期不少過了強銷期的預售案，每周來人只剩20幾組，來人瞬間少一半以上，而且看屋民眾對價格均有下修的期待，又擔心接下來會不會再有政策性打房，增添不確定性，預估到年底前買氣仍持續觀望。

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