桃園航空城領軍客運園區　一級戰區「宗佳領御」佔領學區核心

▲被視為航空城副都心的客運園區，成為房市一級戰區。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

全臺前500大企業中有超過1/3的企業選擇桃園，尤其在兆元開發的桃園航空城計畫正在如火如荼的發展下，桃園不論是工業產值、製造業的營業收入、倉儲業的產值或是研發投資額都是全國第一，而被視為航空城副都心的客運園區更成為房市一級戰區。

隨著航程路二段的通車，位於航空城左側的客運園區到機場捷運A15大園站，車程大約只要10分鐘，從A15到桃園青埔高鐵只要三站，隨即接軌新北板橋、臺北車站、新竹高鐵，也讓這一區吸引了許多桃園自住、雙北移居客新竹就業科技群前來置產購屋。

▲位於航空城左側的客運園區到機場捷運A15大園站，車程大約只要10分鐘。

財經專家汪潔民表示：「大園客運特區是一個很特別的特區，除了它面積高達197公頃之外，一般來說重劃區如果學區要進來，通常是最快也要10年的時間。」但這次不同的是，在客運園區不論是大園國中、潮音國小，基本上是直接移轉過來，也是少有重劃區一開始就成為學區宅的特區。

▲在客運園區囊括大園國中、預定的潮音國小，成為少數重劃區一開始就成為學區宅的特區。

另外在休閒部分，客運園區有4個公園，其中2028年會有一個「體育園區」，這也是這個區域最大的特色。當然對很多人來說，醫療很重要，未來的3到4年之內，清大的醫療園區就會直接入住。

▲客運園區還未來的3到4年之內能享有「體育園區」、「清大醫療園區」。

且這些都非紙上談兵，因為政府的資金都已經啟動了，事實上都知道整個機捷的發展後，已經帶動周邊的經濟的發展。房價部分我們知道青埔現在房價都已經飆到70萬元，以現在數字來看，70萬元還只是一個開始。

汪潔民認為：「大園客運特區換個角度來說，用青埔一半的價格，就可以取得優秀的智慧園區、運動園區以及4個公園。更重要的是，小朋友讀書，非常方便。」

▲「宗佳領御」位於環渠中路與科七街，皆屬於客運園區的正核心地段。

今天要開箱的建案「宗佳領御」位於環渠中路與科七街，皆屬於客運園區的正核心地段，正臨雙語且設有音樂、體育專班大園國中前。更特別的是，「宗佳領御」旁就是還有遷校進度非常明確的潮音國小，高規格創新雙語學校並且附設幼兒園校區，9年國教盡在核心區。

交通方面，在圳頭交流道通車之後更是全部到位，大約18分鐘就可以抵達桃園國際機場、前往臺61西濱快速道路，車程大約只要6分鐘，往北到臺北港連接新北，往南可以到新豐、新竹。

▲「宗佳領御」基地面積約1053坪，室內規劃以2房、3房為主。

「宗佳領御」基地面積大約是1053坪，室內規劃以2房、3房為主，坪數規劃25到36坪，格局空間方正好住，建材方面採用Alfa safe柱中柱系統，提升建物耐震的安全性。

水質部分則是選用ＢＷＴ全自動反沙濾系統，保護住戶用水的安全。戶戶安裝DURGO排水用吸氣閥，避開穢氣、蚊蟲的垂直傳播。

▲「宗佳領御」採用Alfa safe柱中柱系統，提升建物耐震的安全性。

室內建材主浴、客浴都貼心升級TOTO溫水洗淨免治便座、Panasonic四合一暖風機，廚具方面採用櫻花新型的近抽吸油煙機，半崁式洗碗機，讓住戶免洗碗。

▲「宗佳領御」因應世界潮流，全區全車位接頭，預留電動車線槽。

還有因應世界潮流，全區全車位接頭，預留電動車線槽，並且裝置EMS車供管理系統，科技與實用性都為住戶兼顧到了。

▲「宗佳領御」優異的建築規劃外加上充滿教育氣息的生活環境，絕對是自住、置產的理想首選。

位於客運園區正核心雙語國中小首排的「宗佳領御」，不僅能坐享航空城計畫的發展前景，優異的建築規劃外加上充滿教育氣息的生活環境，絕對是自住、置產的理想首選。

「宗佳領御」

聯絡專線：03 385 6977

接待會館：桃園市大園區科三街與園科路交叉口

官方網站：https://zj-lingyu.com/

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