把房借給婆婆做生意！小姑一家「住進上鎖的房間」　夫妻倆傻眼了

▲小姑破壞門鎖，住進2樓的房間。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「有夠傻眼，婆婆根本不尊重自己兒子。」這名網友發文表示，先生把第二間房子借給婆婆做生意，並說好只能使用1樓的空間，然而日前他們卻發現，小姑未經允許，住進2樓原本鎖著的房間，讓她傻眼。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，先生之前把房子借給婆婆做生意，並說好只能使用1樓的空間，然而老公日前剛好去該房附近看看，就發現「我們2樓原本上鎖的夫妻、小孩房」被破壞，小姑居然把門鎖挖壞，「一家人住了進去」。

「這可以報警了吧？」原PO直呼傻眼，覺得婆婆根本不尊重自己的兒子，竟然在未經過允許的情況下，讓女兒把鎖挖壞，並住進自己兒子的房間，「全部物品被使用過，誰敢用啊？」

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「方便當隨便，對於自己妹妹、媽媽行為，你老公怎麼表示才是重點」、「讓你先生自己去處理吧」、「真扯！真敢」、「第二間房可改用租房給房客，委婉的說要收回來自己使用」、「人不要臉，天下無敵」、「真的會趕走嗎？還是老公會息事寧人免費給住，婆家偷住人品真差」。原PO則在留言處補充道，「他跟巫婆開撕了，自己媽媽卻沒尊重兒子」。