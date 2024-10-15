坐擁中國醫大生活圈！科博特區新地標「亞昕丰山」凌空百米享綠意天際線

▲台中北區的中國醫大生活圈，吸引許多年輕族群想在此成家，上櫃品牌亞昕集團特別選址於此推出大基地地標建築「亞昕丰山」助購屋族圓夢。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

提及台中最具魅力的人文醫療聚落，許多人立刻想到的就是位在北區的「中國醫大生活圈」！北區卓越而成熟的醫療產業鍊，加上三所標誌性大學：中國醫大、中科大、台體大，為北區不斷注入豐沛的人口紅利。像是大專校院校務資訊公開平臺資料統計，111學年全台大專院校醫學系、牙醫系、中醫系、獸醫系在學學生數，中國醫藥大學是全台醫學生最多，不僅使得中國醫大學城商圈不斷擴大，也帶動周邊房市蓬勃發展。

然而，北區開發較早、土地已十分飽和，因此完整又方正的大基地新案可說是十分稀有；但近期上櫃品牌亞昕集團就選址中國醫大生活圈推出近千坪建案「亞昕丰山」，凌空百米的地標級規劃獨享大台中的璀璨天際線；位居科博館特區正核心，能就近享有中國醫便利生活，優雅散步就能抵達前往科博館、植物園。

「亞昕丰山」坐落忠明路大道首席，960坪基地上規劃了2棟地上28層、地下6層的超高層雙塔地標。相較於15樓以下的一般大樓，要打造超高層建築結構需要深厚的營建實力，以及嚴謹的營建規範，而超高層建築一向是亞昕集團的強項，此案更秉持品牌一貫的日系匠人精神，聘請日本三大建設之一「竹中工務店」的資深副總田中純夫進行監造，水泥磅數全面提升，使建築整體耐震度達到0.43G，預計將讓「亞昕丰山」成為台中市第5座榮獲國家級耐震標章的建築。

作為忠明路科博特區唯一百米地標的「亞昕丰山」，外觀部分聘請築間建築設計的許榮江建築師進行設計，以罕見的崗石直貼工法，展現出建築的非凡氣度與獨特辨識度。此外，規劃了全棟跳島式宜居陽台及複層式露台，為生活場景創造出活潑優雅的氣息，隨著律動有致、充滿情調的綠景扶搖直上，就像在和一整片科博綠海相互輝映。

曾榮獲逾40座國家建築金獎的亞昕集團，事業版圖跨越北京、馬來西亞、香港等地，推出的新案「亞昕丰山」便是融入了多國建築經驗，邀請國際級建築團隊籌畫。專案經理分享，在公設方面，聘請榮獲日本、英國設計大獎的張立人設計師，為「亞昕丰山」打造了不只是常見的接待大廳、交誼廳、閱覽室之外，還有中庭花園、空中花園、廚藝教室、恆溫泳池、星空吧檯等豐富公設。

亞昕集團認為「交屋，就是服務的開始」，因此在「亞昕丰山」一案引入亞昕福朋喜來登飯店式的五星級服務，像是社區管家服務、警安系統保全、多元社區課程、節慶活動規劃等，讓住戶享受優質生活品質的同時也能安心又放心。

對於想在科博特區成家的年輕族群來說，「亞昕丰山」全戶皆為2～3房、坪數25～39坪，可說是剛剛好的大小。像是39坪3房2廳的邊間戶型，室內每個角落都有充沛光線灑落，3.5米的客廳面寬公領域空間相當寬敞，搭配上客廳旁的跳島式宜居陽台，中高樓層的住戶能遠眺科博館綠地美景。

「亞昕丰山」在建材的選用上更是下足功夫，除了全戶搭載全熱交換器之外，窗戶選用日本YKK氣密窗加上5+5 Low-E複層玻璃，給予室內寧靜氛圍；廚房方面，配有德國LEICHT廚具、BOSCH洗碗機以及林內三機，無論是製作簡單輕食或是備料繁複的私房手路菜，都能讓人有五星級的極致體驗。

39坪3房的每個房間採光皆相當明亮，主臥室大小可放下雙人床之餘仍可三面下床；衛浴採四件式規劃，並戶戶標配國際精品建材，像是國際牌全自動洗淨馬桶、Hansgrohe五金、Humidry多功能暖風機、瑞典Durgo吸氣閥等，以重視住戶的居住感受來設計所有生活細節。

亞昕集團擁有精準的選地哲學，堅持選擇兼具便利生活機能與高綠覆率的生活環境，此外，「亞昕丰山」也將是科博特區內取得耐震標章、銀級智慧建築與銀級綠建築三重認證的建築；室內則選用各國精品建材，以及亞昕福朋喜來登酒店式的管理服務，這些都再再證明亞昕集團不只懂地段，更懂生活美學，要讓「亞昕丰山」成為以國際創新未來、將世界帶回台中的指標建築。

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