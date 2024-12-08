郊區透天屋住滿人　他驚「機能差位置偏僻」！網曝2原因：不選市區

▲原PO好奇什麼情況會買郊區透天厝。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房價居高不下，因此買賣房子之前應該要做好評估，一名網友表示，常在荒郊野外看到透天厝，看了一下，裡面居然住滿人，好奇什麼樣的人會住在荒郊野外的透天厝，不僅交通不便，機能也不好。貼文掀起網友討論，想買透天的網友表示，更在意生活自在、不擁擠的舒適感。

有網友在PTT發文，「會為了住透天跑去荒郊野外？」常常在郊區看到小社區型透天，裡面還住滿了人，常聽大家說透天厝寬敞又舒適，住起來很放鬆，不過地理位置通常不太好，「為了住透天跑去買在荒郊野外會不會太誇張了，晚上騎車不會很恐怖嗎？去便利商店可能還要開車吧！」

貼文曝光，有網友指出，每個人需求不同，「每個人需求都不同啊，這麼大的家，要放幾個冰箱冷凍庫都行，家裡可以囤很多食物」、「看人！有人就是覺得邊陲一點自在、不擁擠比較開心，有的就在附近的農地工廠裡面上班，通勤快得很」、「要獨棟大透天，單層30坪那種電梯豪宅在郊外才頂」、「會，準備自建一間有大院子有草坪的2層樓房」。

不過也有網友認為，交通跟生活機能很重要，「我曾經面對郊外新透天vs市區舊透天的抉擇，後來選市區，沒後悔，因為有求學、補習、工作、購物、通勤的需求」、「有小孩上學很麻煩」。也有網友提到，「台灣的荒郊野外大部分根本還是很便利好嗎」、「很多郊區騎車不到5分鐘就有一間超商」。