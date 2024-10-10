資金鎖定高投報商用不動產　中華郵政砸21.6億買新竹商場

▲富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓商場，共達6000多坪。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

記者項瀚／新竹報導

富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓商場，共達6000多坪，買方為中華郵政。有趣的是，該物件雖為商場，但租客作為辦公室使用，估年租金近7千萬元。商仲專家表示，全球將進入降息循環，也帶動資金湧入報酬率漂亮的商用不動產。

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據今（8日）重訊資訊，富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓3619坪所有商場部分，拆算單價53.7萬元，另外也出售189個車位，本次交易合計權狀6090坪。

事實上「富春居」為富宇建設、全球人壽合建的商用及住宅複合式大樓，住宅部分早已完銷。本次商場的交易部分，土地585坪賣方為全球人壽，交易金額約10.52億元；6090坪建物賣方為富宇建設，交易金額約11.16億元。

本次交易的「富春居」1~2樓商場部分由日商「東京威力科創」全數承租作為辦公使用，東京威力科創為全球前三大半導體設備製造商、台積電主要設備供應商之一。

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「富春居」位於關埔重劃區，因鄰近竹科優勢，區內大型商場、高級商辦及住宅林立，人口和商業聚集性高，本次中華郵政除看中關埔重劃區的發展前瞻性外，優質且穩定的承租方亦是決策購入的重要因素。

邱鼎峯指出，自2021年中華郵政購入台中富信大飯店後，近年已鮮少出現壽險資金購置投資性不動產，主因是2022年全球進入升息循環，壽險投資不動產最低租金報酬率逐步提升至2.97%，全台合規的投資標的難尋。

據記者推算，「富春居」1~2樓商場租金投報約在3％出頭，推算年租金約達近7000萬元。

▲新竹商辦、廠辦供給相當稀少。（圖／記者陳凱力攝）

為何該商場是由科技公司承租，作為辦公室使用？高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，新竹地區商辦、廠辦供給非常稀少，對於需要一定面積的業者來說，幾乎沒有物件可選，且以新竹地區目前的發展狀況來說，零售並不是那麼好做，租給辦公室的租金穩定性較高。

黃舒衛表示，中華郵政壽險資金投入不動產部位相對低，持續都可能有購置需求，而以北台灣來看，投報在3%以上的物件也頗為稀少。另外，全球將進入降息循環，也會有提前佈局的買盤進入投報不錯的商用不動產。

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