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資金鎖定高投報商用不動產　中華郵政砸21.6億買新竹商場

▲▼ 。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

▲富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓商場，共達6000多坪。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

記者項瀚／新竹報導

富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓商場，共達6000多坪，買方為中華郵政。有趣的是，該物件雖為商場，但租客作為辦公室使用，估年租金近7千萬元。商仲專家表示，全球將進入降息循環，也帶動資金湧入報酬率漂亮的商用不動產。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

據今（8日）重訊資訊，富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓3619坪所有商場部分，拆算單價53.7萬元，另外也出售189個車位，本次交易合計權狀6090坪。

事實上「富春居」為富宇建設、全球人壽合建的商用及住宅複合式大樓，住宅部分早已完銷。本次商場的交易部分，土地585坪賣方為全球人壽，交易金額約10.52億元；6090坪建物賣方為富宇建設，交易金額約11.16億元。

本次交易的「富春居」1~2樓商場部分由日商「東京威力科創」全數承租作為辦公使用，東京威力科創為全球前三大半導體設備製造商、台積電主要設備供應商之一。

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「富春居」位於關埔重劃區，因鄰近竹科優勢，區內大型商場、高級商辦及住宅林立，人口和商業聚集性高，本次中華郵政除看中關埔重劃區的發展前瞻性外，優質且穩定的承租方亦是決策購入的重要因素。

邱鼎峯指出，自2021年中華郵政購入台中富信大飯店後，近年已鮮少出現壽險資金購置投資性不動產，主因是2022年全球進入升息循環，壽險投資不動產最低租金報酬率逐步提升至2.97%，全台合規的投資標的難尋。

據記者推算，「富春居」1~2樓商場租金投報約在3％出頭，推算年租金約達近7000萬元。

▲竹市、關埔特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹商辦、廠辦供給相當稀少。（圖／記者陳凱力攝）

為何該商場是由科技公司承租，作為辦公室使用？高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，新竹地區商辦、廠辦供給非常稀少，對於需要一定面積的業者來說，幾乎沒有物件可選，且以新竹地區目前的發展狀況來說，零售並不是那麼好做，租給辦公室的租金穩定性較高。

黃舒衛表示，中華郵政壽險資金投入不動產部位相對低，持續都可能有購置需求，而以北台灣來看，投報在3%以上的物件也頗為稀少。另外，全球將進入降息循環，也會有提前佈局的買盤進入投報不錯的商用不動產。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

關鍵字：富宇建設全球人壽中華郵政壽險新竹富春居顥天國際邱鼎峯高力國際黃舒衛

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