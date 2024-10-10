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盤點桃園8大重劃區預售價量　1區還在2字頭「總價不破千」

▲▼桃園,龜山,A7,新建案,房市,新案,預售屋,打房,炒房,重劃區。（圖／記者賴志昶攝）

▲桃園8大重劃區預售表現曝，近1年交易量最大為A7重劃區，價格最高為青埔特區。（表／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

桃園8大重劃區預售表現曝，近1年交易量最大為A7重劃區，價格最高為青埔特區，均價站上5字頭，該區交易量也名列第二名。而價格最親民是草漯重劃區，是本次排行中唯一2字頭、總價900萬元內的區域。

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永慶房產集團統計，近1年桃園8個主要重劃區的預售屋房市，其中A7重劃區成交量超過4000件最多，青埔高鐵重劃區每坪成交單價50.8萬元最高價，而草漯重劃區單價26.7萬元最為實惠，平均總價也僅為845萬元，是唯一總價不到千萬的重劃區。

▲▼ 桃園8大重劃區近1年預售表現 。（表／記者項瀚製）

▲桃園8大重劃區近1年預售表現 。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，A7重劃區緊鄰新市林口，從機捷A7體育大學站搭乘捷運至台北車站僅需30分鐘，開車半小時也能抵達新莊區，通勤相對便利，因此吸納不少雙北移居人口，周圍又座落不少產業園區，且平均單價41.7萬元，屬房價凹陷區。

房市專家何世昌表示，9月央行打房之後，預期市場可能出現價格鬆動，但A7雖然這幾年成交量大，線上供給量也大，但倒也不會說「賣壓最重」，畢竟A7房價對比周圍A9、新莊親民不少，仍是首購族相當關注的區域。

至於價格最高的青埔，陳金萍表示，青埔高鐵重劃區近年公共設施逐步完善，除了擁有環球購物中心、華泰名品城等大型商場，還設有公園綠地和休憩空間，使得生活機能日益完備。交通部分鄰近高鐵桃園站，前往板橋站車程約15分鐘，同樣吸引不少雙北通勤族買房，帶動青埔房市成長，近1年逾2300件的成交量也僅次於A7重劃區。

平均預售單價、總價最親民的是草漯重劃區，每坪26.7萬元，為桃園八大重劃區中唯一仍有2字頭單價的重劃區，平均總價僅為845萬元，也是唯一在900萬元以下的區域。

陳金萍表示，草漯重劃區位於大園區與觀音區的交界處，以「田園城市」為定位，計畫打造綠地充沛、低密度的宜居地區，目前該區已有風之谷公園、水之丘主題公園等綠地規劃。

不過，陳金萍提醒，草漯重劃區屬於新開發重劃區，生活機能仍缺乏，民眾若有意在該重劃區置產，建議實地走訪該區域，並根據自身需求，挑選最適合自己的社區入住。

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關鍵字：桃園重劃區交易量房價永慶何世昌A7草漯青埔

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