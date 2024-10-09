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愛好公設多還少？大票喊「不用豐富」他反嘆：太簡陋又嫌

▲單月租金15萬，台中最貴豪宅公設曝光。（圖／記者游瓊華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年，新建案的公設比有越來越高的趨勢。就有網友表示，現在很多建案會有氣派大廳、戶外造景等等，還有健身房、棋藝室、KTV等設施，就好奇其他人會喜歡公設越多越豐富越好，還是單純守衛室及必要公設即可？話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「愛好公設多或少？」文中提到，現在不少建案的公設比很高，明明看起來是大坪數，扣掉公設卻變小宅，這些公設包括寬敞的走廊、氣派大廳、大容量的電梯，以及精緻的室外造景等等，讓住戶或來訪的賓客有如貴賓般的感受。

此外，許多大樓還可能設有健身房、瑜伽室、棋藝室、閱覽室、KTV、廚藝室、兒童遊樂室、酒吧品酒廳等設施，豐富住戶的休閒生活。然而，豪華公設還是要定期維護和清潔，所以管理費可能會相對較高，取決於社區戶數及維護程度。他就好奇，其他人覺得公設越豐富越好，還是必要公設即可？

貼文引發議論，「我喜歡少，公基金就是浪費的根源」、「我每個月管理費3000，健身房去不到一次」、「日本公寓式大樓，我的愛」、「有小孩後，泳池公設救了我的夏天」、「嘴上都說不喜歡公設，結果買房進去看到公設簡陋就先嫌」、「不要豪華公設（X）、要豪華公設但不要付錢（O）。」

不過，就有不少網友指出，「消防跟機電設備就要佔去二十幾趴公設了」、「大樓要怎麼低公設…華廈比較有機會，什麼都沒有公設比也是大概30」、「沒什麼公設一樣是35%，管理費繳得沒有比較少，公設什麼都沒有」、「家裡有一間才12%的，每次區權會都要去主委家開會。厲害的是12%公設比還有雙梯，我都覺得奇蹟。」

關鍵字：公設建案管理費住戶PTT

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