全球房價指數曝光！　台灣漲幅位居「全球第4」

▲近年來通膨及房價上漲，讓買房幾乎變成是遙不可及的夢想。（圖／CTWANT／報系資料照）

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近年來通膨及房價上漲，讓買房幾乎變成是遙不可及的夢想。馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，萊坊（Knight Frank）2024年Q2「萊坊全球房價指數」（The Knight Frank Global House Price Index），根據統計，台灣年漲幅居全球第4名。

何世昌在臉書粉專《何世昌的房產知識Buffet+》表示，萊坊（Knight Frank）公布2024年Q2「萊坊全球房價指數」（The Knight Frank Global House Price Index），共有44國家房價上揚、12國房價下跌；萊坊提到，全球多數國家正進入降息循環而激勵房價走漲，但可能會引來政策性干預，另外，有些國家的主管機關已著手研擬擴大住宅供給量來紓緩房價漲幅。

何世昌指出，2024年Q2「萊坊全球房價指數」漲幅第一名的國家是土耳其，近一年全國漲幅高達約46.4％，其房價飆漲源自於貨幣大幅貶值、通膨嚴重等因素，全球漲幅第2至第10名，依序為波蘭、保加利亞、台灣、北馬其頓、哥倫比亞、荷蘭、墨西哥、希臘、克羅埃西亞。

何世昌提到，在「萊坊全球房價指數」統計中，台灣今年Q2全國房價上漲約3.6%，近一年漲幅約為11.9％，年漲幅居全球第4名。

至於房價跌幅最重的第一名是香港，何世昌說，近一年房價表現為-12.7％，跌幅第2、第3名分別為盧森堡、澤西島，跌幅各為-10.9％、-9.0 ％。

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