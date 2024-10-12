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竹南房價飆上6字頭　在地：新竹外溢買盤將持續

▲▼ 竹南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲苗栗竹南房價驚人，4年前新案還在1、2頭，近期已有個案均價站上5字頭，最高衝到6字頭。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／苗栗報導

苗栗竹南房價驚人，4年前新案還在1、2頭，近期已有個案均價站上5字頭，最高衝到6字頭。在地房仲表示，竹南有8成買盤來自新竹，即便竹南房價已在短期內上漲許多，但憑藉竹南較舒適的生活環境，預計新竹的外溢買盤仍將持續進入。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

苗栗縣竹南預售房價驚人，據最新實價揭露，8月時有個案成交站上6字頭，寫下歷史新高，讓在地人吃驚，外地人更是看傻了眼，究竟為什麼竹南房價漲得那麼猛？到底都是哪些人在買？

東森房屋竹南運動公園店東饒心奣回顧，2020年時竹南預售均價還在1、2字頭，近年像是坐雲霄飛車一樣，很快地衝到3、4字頭，目前竹南預售均價已達每坪45萬元，其中竹南運動公園周邊房價最高，有個案成交站穩5字頭，最高站上6字頭，「這樣的價碼確實跌破眼鏡，也覺得有一點點超漲了。」

饒心奣表示，竹南的房價之所以漲得那麼猛，主要原因之一是利多議題帶動，像是台積電封測廠設廠，目前1場已在運作，2場也正在興建中，此外還有桃竹苗地方政府積極推動的大矽谷計畫，話題很多，過去一段時間吸引投資置產客目光，看好竹南未來房價走勢。

饒心奣觀察，竹南有許多買盤來自新竹地區，就第一線觀察新竹客占比高達8成，並且最傾向買在竹南運動公園、竹南後火車站2大區塊。他說：「雖然竹南房價漲高，但新竹的外溢買盤還是會持續湧入，因為竹南具有別於新竹的生活環境，竹南一方面有百貨、影城，仍有城市的感覺；另一方面生活步調又比較慢，交通也沒那麼壅塞，環境更加舒適。」

▲▼ 竹南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲竹南生活環境舒適。（圖／東森房屋提供）

饒心奣說，竹南運動公園是竹南房價最貴的一區，住在這邊，就是有一種身份地位象徵，坐擁大面積綠地，環境舒適，同時也兼具生活機能。產品部分以10年內大樓為主，新建案成交價5字頭，5年內大樓每坪45~50萬元，5~10年則落在40萬元上下。

另外，竹南後火車站地段位置佳，為竹南、頭份2大區塊的中間點，坐擁尚順廣場，生活機能佳，此外全聯、大潤發、麥當勞、星巴克、藏壽司等等應有盡有，且搭乘火車很快就可以抵達新竹，許多在新竹上班的消費者選擇在此落腳。產品部分也以大樓居多，新建案每坪均價45萬元，10年內中古屋最高已到4字頭，但目前3字頭還有機會入手。

展望後市，饒心奣表示，雖然央行在9月祭出第七波選擇性信用管制，衝擊市場，但其後10月就提出3大鬆綁措施，顯示政府的立場不是要打死房市，將對市場提振一定信心，不少過去的預售買盤得到解套，估竹南地區未來會有部分屋主讓利下車，但不至於形成拋售潮，而整體價格有可能修正，但也僅會是微幅的。

▲▼ 竹南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋竹南運動公園店東饒心奣。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：苗栗竹南新竹房價6字頭外溢竹南運動公園東森房屋

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