見泰山、三峽區「新案單坪價」　他嚇喊太盤：2房要2000萬↑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行日前出重手打房，包含調升存準率一碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成等等。就有網友感嘆「越打越漲」，因為他看新北泰山跟三峽，最近居然有建案一坪已經要70萬，不禁納悶「會不會太盤啊？」引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「新北泰山跟三峽一坪70萬會不會太盤？」文中感嘆，「看來打房越打越漲，泰山跟三峽最近推的建案，已經一坪來到70萬了」，不禁直呼「買了會不會太盤啊？現在兩房都要2000萬起跳了。」

貼文引發議論，「我家在北大特區 當初家人買才快20萬而已，現在都要7開頭了好可怕」、「北大特區也60多，快7x了」、「泰山…不久之前還一堆鐵皮工廠」、「70我選雙和公寓，沒機能誰受得了」、「以前30萬一坪覺得貴，現在隨便都70萬。」

還有人認為，與其買泰山新推的建案，不如買旁邊現有的新古屋，「那裡是吃新莊生活圈的，門牌泰山而已。」事實上，新北市地政局上月指出，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%。

地政局表示，泰山區漲幅最高，主因鄰近機捷、大型醫院，交通、醫療及生活機能日趨完善，再加上塭仔圳市地重劃持續開發，有助提升區內公共設施品質及生活機能，陸續帶動購屋需求。