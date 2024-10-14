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一中街富豪籌錢2年才交屋？　秋紅谷豪宅王每坪94.8萬被包層

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅王「寶輝秋紅谷」高樓層再現包層交易，2戶面積共計約383坪，以總價3.31億元成交，成交單價拆算落在94.8萬元，但有趣的是，此筆交易時間落在2022年9月，距揭露時間剛滿2年時間才過戶。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

▲▼七期,台中,寶輝秋紅谷,外觀,房市,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中豪宅王「寶輝秋紅谷」高樓層再現包層交易，兩戶面積共計約383坪，以總價3.31億元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

台中豪宅王「寶輝秋紅谷」高樓層再現包層交易，經查，包層的富豪採用法人名義購屋，其背景為鞋類、國際貿易，公司登記在台中知名商圈一中街，以總價3.31億元來說，自備款至少準備1.86億元，實力堅強。

▲▼台中,七期,秋紅谷公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲「寶輝秋紅谷」高樓層景觀可直面秋紅谷公園，也是台中七期住宅最高的一區。（圖／記者陳筱惠攝）

不過該筆交易再2024年9月才過戶並揭露，時隔2年時間，對此七期資深房仲謝兒政表示可能有2種因素：「首先當時的時空背景房市正熱，不少高於市場行情的房價會被選擇蓋牌，而一向低調的七期，突破行情下其實過去也多有不揭露的情況。」

另一個面向，謝兒政說：「過去在還有奢侈稅時，豪宅成交課稅按照成交價％數去算，當時就出現多戶豪宅交屋時間也拉長的現象，此筆交易恰逢《平均地權條例》、以及台商資金解禁的風口，也有機會是因，買方資金調度問題才相隔2年交屋。」

▲▼寶輝秋紅谷。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過該筆交易再2024 年9月才過戶並揭露，隔了2年時間在市場上並不多見。（圖／記者陳筱惠攝）

不過此筆交易也顯示七期2年前就已站上95萬元的實力，時隔不到1000天，2024年9月七期首個百萬元單價建案也出爐，北部自然人豪客9月初無貸款買進「聯聚瑞和大廈」總價1.8億元，總坪數191.31坪，拆算車位單價後，該戶別單價超過105萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期歷年豪宅單價表，僅統計成屋。

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「七期的大坪數、高總價物件，部分買方可能會先跟建商或賣方談好價錢，但由於總價較高，需花了較長時間進行資產移轉，因此出現延後交屋情況；此外，也有遇過豪宅客對裝潢較具堅持，甚至有自己施工團隊與節奏，裝修時程拉較長，為了減少裝潢時間的持有成本，也會協商延後登記交屋；不過，整體而言延後登記如此長時間並不常見。」

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關鍵字：台中豪宅寶輝秋紅谷高樓層包層交易3.1億一中街

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